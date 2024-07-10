В Україні збільшили кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість. Про це повідомляє Патрульна поліція.

“Нагадуємо! Прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання. Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху”, – повідомляє Патрульна поліція.

Зазначається, що у регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській – використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни:

додано 17 нових ділянок,

внесено зміни до 3 ділянок,

видалено з переліку 1 ділянку,

призупинено роботу на 54 ділянках.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг.

Про використання приладів вимірювання швидкості водіїв попереджатимуть відповідні дорожні знаки. У місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.