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В Україні збільшили кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість

Патрульні вимірюватимуть швидкість ще на 17 нових ділянках.

В Україні збільшили кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Патрульна поліція Рівненської області

В Україні збільшили кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість. Про це повідомляє Патрульна поліція.  

“Нагадуємо! Прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання. Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху”, – повідомляє Патрульна поліція. 

Зазначається, що у регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській – використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг. 

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни: 

  • додано 17 нових ділянок,
  • внесено зміни до 3 ділянок,
  • видалено з переліку 1 ділянку,
  • призупинено роботу на 54 ділянках.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг. 

Про використання приладів вимірювання швидкості водіїв попереджатимуть відповідні дорожні знаки. У місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками. 

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