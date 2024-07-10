Російська ракета Х-101, якою росіяни поцілили в “Охматдит”, може містити 50 західних компонентів, ‒ FT

Росія зараз виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Ракета Х-101, якою росіяни 8 липня поцілили у київську дитячу лікарню “Охматдит”, базується на західних компонентах, що свідчить про успіх Кремля в ухиленні від санкцій.

Про це пише британська газета Financial Times з посиланням на експертів і українських чиновників.

Згідно з аналізом Офісу президента України, який отримав FT, ракета Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Х-101 є однією з найсучасніших російських крилатих ракет і має вирішальне значення для посилення авіаударної кампанії РФ проти України, зазначає видання.

Росія зараз виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до початку повномасштабного вторгнення і їхнє виробництво все ще залежить від компонентів зі західних країн, зокрема США.

“Західні технології дозволяють їм створювати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам обходити нашу слабку протиповітряну оборону”, ‒ сказала керівниця дослідження санкцій в Інституті KSE у Києві Олена Білоусова.

Цивільні компоненти у російських ракетах

Хоча санкції позбавили Росію доступу до низки передових компонентів, оборонний сектор Кремля використовує мікропроцесори та інші технології, не призначені для використання у військових цілях. Такі “цивільні компоненти” не мають стійкості та захисту, які зазвичай вимагаються від військової електроніки.

Український аналіз Х-101 у січні виявив 16 частин електроніки західного виробництва всередині ракети. Два компоненти були виготовлені компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою в Швейцарії, а решта ‒ американськими виробниками мікросхем, зокрема Texas Instruments, Analog Devices і Intel.

Усі товари переважно призначені для цивільного використання ‒ деякі досить старі. Аналіз російських документів, який провело Financial Times, демонструє, як російські компанії в 2023 році змогли отримати запчастини, ідентичні тим, що використовувалися Х-101, просто купуючи їх на відкритому ринку та імпортуючи через Китай. Хоча у документах зазначено, що деталі виготовлені західними виробниками, усі вони були вироблені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані чи Таїланді.

Аналітики зазначають, що частота відмов російських крилатих ракет може сягати 20%, оскільки контрабандні компоненти можуть стати причиною неточного наведення, не справляються з жорсткими умовами дозвукового польоту або повністю перешкоджають запуску.

Росіяни били у визначену ціль

Тим часом наявні докази вказують на те, що ракета, яку випустили 8 липня окупанти, влучила в задану ціль ‒ лікарню “Охматдит”, сказав науковий співробітник-докторант з Університету Осло Фабіан Хоффман.

“На фюзеляжі ракети немає видимих пошкоджень. Вихлопний потік виглядає саме так, як і має бути. Ракета не перекидається, вона перебуває на контрольованій траєкторії польоту. Це більше схоже на цілеспрямовану атаку на ціль, а не на випадковість”, – сказав Хоффманн.

Науковий співробітник Школи права і дипломатії Флетчера при Університеті Тафтса Павло Лузін зі свого боку зазначає, що “російські ракети майже завжди летять туди, куди їх націлює російська армія”.

“Якщо російська ракета влучила в лікарню, це означає, що російські військові націлилися на лікарню”, ‒ заявив експерт.

За словами Лузіна, Росія також може використовувати для виробництва модерніших ракет запаси компонентів старих моделей. Одним із можливих прикладів є двигун R95 для старих ракет, який міг би адекватно замінити сучасніший двигун TRDD-50A Х-101.

“Не всі електронні компоненти є військовими, і навіть якщо їх заборонено постачати до Росії, Росія купує їх через підставні компанії на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії. Найбільша проблема ‒ це двигуни. Це складні машини”, ‒ сказав він.