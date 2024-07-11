Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
ГоловнаСуспільствоПодії

Передали до суду справу директора музею "Київська фортеця", обвинуваченого в розтраті коштів на реставрацію

Його підозрюють у заволодінні майже 900 тисяч гривень.

Передали до суду справу директора музею "Київська фортеця", обвинуваченого в розтраті коштів на реставрацію
"Київська фортеця"
Фото: Київська міська прокуратура

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця", обвинуваченого в розтраті бюджетних коштів під час реставрації.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2020-2021 років директором музею "Київська фортеця" підписано договори з приватною підрядною компанією, предметом яких було "Реставрація Башти №4 Київської фортеці", яка є пам’яткою містобудування та архітектури національного значення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одним із елементів реставрації була заміна покрівельного матеріалу зазначеної вежі із загальною вартістю листів покриття в сумі 1,4 млн грн.

"Надалі з метою розтрати коштів місцевого бюджету, обвинувачувана, зловживаючи своїм службовим становищем, перерахувала зазначену суму на користь підрядної організації, достовірно знаючи, що вартість вказаних листів є завищеною", - ідеться в повідомленні.

Під час слідства проведено хімічну, будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизи, якими встановлено завищення вартості зазначених листів покриття в розмірі близько 900 тис. гривень, тобто більш ніж удвічі.

Наразі обвинувальний акт за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) скеровано до суду для розгляду по суті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies