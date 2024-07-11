Передали до суду справу директора музею "Київська фортеця", обвинуваченого в розтраті коштів на реставрацію

Його підозрюють у заволодінні майже 900 тисяч гривень.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця", обвинуваченого в розтраті бюджетних коштів під час реставрації.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2020-2021 років директором музею "Київська фортеця" підписано договори з приватною підрядною компанією, предметом яких було "Реставрація Башти №4 Київської фортеці", яка є пам’яткою містобудування та архітектури національного значення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одним із елементів реставрації була заміна покрівельного матеріалу зазначеної вежі із загальною вартістю листів покриття в сумі 1,4 млн грн.

"Надалі з метою розтрати коштів місцевого бюджету, обвинувачувана, зловживаючи своїм службовим становищем, перерахувала зазначену суму на користь підрядної організації, достовірно знаючи, що вартість вказаних листів є завищеною", - ідеться в повідомленні.

Під час слідства проведено хімічну, будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизи, якими встановлено завищення вартості зазначених листів покриття в розмірі близько 900 тис. гривень, тобто більш ніж удвічі.

Наразі обвинувальний акт за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) скеровано до суду для розгляду по суті.