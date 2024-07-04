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СБУ встановила особу російського полковника, який дав наказ знищити музей Сковороди

Це - Іван Панченко, командир 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу ЗС РФ.

СБУ встановила особу російського полковника, який дав наказ знищити музей Сковороди
Фото: СБУ

Служба безпеки заочно повідомила про підозру російському полковнику, який наказав ударити по музею Григорія Сковороди на Харківщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мова йде про полковника Івана Панченка – командира 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу ЗС РФ. З початку повномасштабної війни він бере участь в організації та проведенні повітряних атак на цивільні об’єкти нашої держави.

За даними слідства, на початку травня 2022 року Панченко віддав наказ на здійснення авіаудару по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині. Тоді окупанти задіяли багатоцільовий винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу турбореактивну протикорабельну ракету типу Х-35.

Унаслідок вогневого ураження значних ушкоджень зазнала будівля музею, а його працівника було тяжко поранено.

За наявними даними, російський полковник продовжує командувати авіаційними ударами по різних регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Панченку про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.).

Удар росіян по музею Сковороди

  • Музей був знищений прямим влучанням російської ракети у ніч на 7 травня 2022 року. Однак колекція не постраждала – її встигли вивезти. Для відновлення музею також було створено спеціальний фонд.
  • Унаслідок обстрілу поранення отримав 35-річний син директора музею, який цієї ночі залишився охороняти приміщення. Він врятований з-під завалів із травмою ноги. 
  • Літературно-меморіальний музей Г. Сковороди було засновано 1972 року, до 250-ліття з дня народження українського філософа. У цій будівлі Сковорода жив протягом кількох років і помер. Могила філософа з легендарним написом "Світ ловив мене, та не спіймав" розташована на території музею. 
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