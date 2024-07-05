Головне за ніч та ранок п’ятниці, 5 липня: 155 боєзіткнень, 32 збитих "шахеди", вибухи в Росії

Нічна повітряна атака, 155 бойових зіткнень , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, поразка консерваторів на парламентських виборах у Великій Британії.

У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

За словами командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, окупанти запускали безпілотники із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.

Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 59 авіаційних ударів (задіяв 111 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 115 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 авіаударів по живій силі противника, уразили дві гармати, один склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу та ОВТ ворога.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 30 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 38 штурмових дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша, Євгенівка, Уманське та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 солдатів, 11 бойових броньованих машин та 10 танків. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 05.07.24 орієнтовно склали близько 548580.

Про інші втрати ворога – в новині.

Під час нічної атаки окупантів із застосуванням безпілотників типу "шахед" Сили оборони, схоже, завдали удару по місту, звідки здійснюються запуски іранських БПЛА.

У мережі поширюються фото та відео наслідків роботи дронів у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю. Через непрофесійні дії ворожої протиповітряної оборони руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок. Є повідомлення про постраждалих.

Також безпілотник влучив по електропідстанції, пролунав потужний вибух.

В Україні "шахеди" окупантів фіксувалися на півночі та півдні, сили ППО працювали у Київській, Чернігівській, Житомирській, Одеській областях.

Окрім Приморсько-Ахтарська, звідки росіяни запускають "шахеди" в бік України, вночі безпілотники "завітали в гості" й до Ростова-на-Дону. Тамтешній губернатор повідомив про щонайменше 10 дронів, які атакували місто.

За його словами, усі БПЛА "вдалося збити", а внаслідок падіння уламків виникли "ландшафтні пожежі" - схоже, тепер в окупантів є новий вислів для використання у звітах.

Місцеві жителі підтверджують, що вибухи лунали у передмісті Ростова. На фото та відео видно масштабні займання. Коментатори стверджують, що ця атака - наймасштабніша за час вторгнення росіян до України.

За результатами опитування на виході з виборчих дільниць, лейбористи матимуть абсолютну більшість у наступному скликанні парламенту Сполученого Королівства. Їх лідер Кір Стармер є беззаперечним кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

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Дані екзит-полу мають похибку в діапазоні 1-8 парламентських місць.

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