Мобільні ЦНАПи отримали 3 громади на Миколаївщині й 3 громади на Дніпропетровщині

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про передачу шістьом громадам мобільних ЦНАПів.
“Вони допоможуть людям з прифронтових регіонів швидше й комфортніше отримувати державні послуги. У мобільному ЦНАПі можна буде, зокрема, оформити витяги, довідку й оплатити комуналку готівкою або через термінал”, – йдеться у повідомленні.
Мобільні ЦНАПи отримали:
- Вознесенськ, Миколаївська область
- Первомайськ, Миколаївська область
- місто Баштанка, Миколаївська область
- Кам’янське, Дніпропетровська область
- Кривий Ріг, Дніпропетровська область
- селище Новоолександрівка, Дніпропетровська область
Міністр зазначив, що особливо мобільні ЦНАПи актуальні для людей старшого віку, людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, а також мешканців громад, де приміщення ЦНАПів зруйновані через війну.
Допомогу профінансували Євросоюз та Програма розвитку ООН. Раніше 6 мобільних ЦНАПів отримали громади у Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.