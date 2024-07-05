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Мобільні ЦНАПи отримали 3 громади на Миколаївщині й 3 громади на Дніпропетровщині

Очікується, що мобільні ЦНАПи допоможуть людям з прифронтових регіонів швидше й комфортніше отримувати державні послуги.

Мобільні ЦНАПи отримали 3 громади на Миколаївщині й 3 громади на Дніпропетровщині
Фото: Телеграм / Михайло Федоров

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про передачу шістьом громадам мобільних ЦНАПів.

“Вони допоможуть людям з прифронтових регіонів швидше й комфортніше отримувати державні послуги. У мобільному ЦНАПі можна буде, зокрема, оформити витяги, довідку й оплатити комуналку готівкою або через термінал”, – йдеться у повідомленні.

Мобільні ЦНАПи отримали:

  • Вознесенськ, Миколаївська область
  • Первомайськ, Миколаївська область
  • місто Баштанка, Миколаївська область
  • Кам’янське, Дніпропетровська область
  • Кривий Ріг, Дніпропетровська область
  • селище Новоолександрівка, Дніпропетровська область

Міністр зазначив, що особливо мобільні ЦНАПи актуальні для людей старшого віку, людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, а також мешканців громад, де приміщення ЦНАПів зруйновані через війну.

Допомогу профінансували Євросоюз та Програма розвитку ООН. Раніше 6 мобільних ЦНАПів отримали громади у Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.

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