Мобільні ЦНАПи отримали 3 громади на Миколаївщині й 3 громади на Дніпропетровщині

Очікується, що мобільні ЦНАПи допоможуть людям з прифронтових регіонів швидше й комфортніше отримувати державні послуги.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про передачу шістьом громадам мобільних ЦНАПів.

“Вони допоможуть людям з прифронтових регіонів швидше й комфортніше отримувати державні послуги. У мобільному ЦНАПі можна буде, зокрема, оформити витяги, довідку й оплатити комуналку готівкою або через термінал”, – йдеться у повідомленні.

Мобільні ЦНАПи отримали:

Вознесенськ, Миколаївська область

Первомайськ, Миколаївська область

місто Баштанка, Миколаївська область

Кам’янське, Дніпропетровська область

Кривий Ріг, Дніпропетровська область

селище Новоолександрівка, Дніпропетровська область

Міністр зазначив, що особливо мобільні ЦНАПи актуальні для людей старшого віку, людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, а також мешканців громад, де приміщення ЦНАПів зруйновані через війну.

Допомогу профінансували Євросоюз та Програма розвитку ООН. Раніше 6 мобільних ЦНАПів отримали громади у Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.