Укрзалізниця створює енергокомпанію, яка будуватиме газові електростанції

"Укрзалізниця" створює свою енергокомпанію ТОВ "УЗ Енерго", яка забезпечуватиме потреби компанії та споживачів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Наразі Укрзалізниця, як один з найбільших споживачів електричної енергії в Україні, відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії. Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та поточної господарської діяльності. За наявними прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів та негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів, адже Укрзалізниця також є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання", — ідеться у повідомленні компанії.

Новостворена компанія "УЗ Енерго" планує побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт.

"На сьогодні Укрзалізниця проводить активні перемовини з постачальниками й міжнародними фінансовими організаціями для швидкої реалізації цього проєкту", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Частка в статутному капіталі нової компанії в розмірі 100% належатиме ТОВ "Збут Енерджи ЛТД", статутний капітал якої, своєю чергою, на 100% належить Укрзалізниці. Першим керівником компанії став Арсен Волошенюк.