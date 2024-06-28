Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
ГоловнаЕкономікаБізнес

Укрзалізниця створює енергокомпанію, яка будуватиме газові електростанції

Енергокомпанія планує побудувати газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт у різних регіонах України.

Укрзалізниця створює енергокомпанію, яка будуватиме газові електростанції
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

"Укрзалізниця" створює свою енергокомпанію ТОВ "УЗ Енерго", яка забезпечуватиме потреби компанії та споживачів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". 

"Наразі Укрзалізниця, як один з найбільших споживачів електричної енергії в Україні, відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії. Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та поточної господарської діяльності. За наявними прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів та негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів, адже Укрзалізниця також є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання", — ідеться у повідомленні компанії.

Новостворена компанія "УЗ Енерго" планує побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт. 

"На сьогодні Укрзалізниця проводить активні перемовини з постачальниками й міжнародними фінансовими організаціями для швидкої реалізації цього проєкту", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Частка в статутному капіталі нової компанії в розмірі 100% належатиме ТОВ "Збут Енерджи ЛТД", статутний капітал якої, своєю чергою, на 100% належить Укрзалізниці. Першим керівником компанії став Арсен Волошенюк.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies