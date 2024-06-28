У Києві протестувальники частково заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу (оновлено)

Станом на 10.27 проїзд до вокзалу розблокований.

У Києві протестувальники частково заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу. Відправки потягів притримують на 10 хвилин.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці". Згодом у перевізника уточнили, що шлях до вокзалу вільний, потяги прямують за розкладом.

"Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин", – йдеться у повідомленні.

Також зазначили, що акція не стосується будь-яких аспектів діяльності Укрзалізниці та залізничних вокзалів станції Київ-Пасажирський.

"Радимо киянам тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу", – зазначили у перевізника.

Оновлення. Станом на 10.27 шлях до вокзалу вільний, потяги прямують за розкладом.