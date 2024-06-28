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Окупанти вночі обстріляли Миколаївщину із РСЗВ, виникла пожежа

Протягом доби окупанти також завдали ракетного удару по області.

Окупанти вночі обстріляли Миколаївщину із РСЗВ, виникла пожежа
Миколаївська область після обстрілу, фото ілюстративне
Фото: МВС у Telegram

В ніч на 28 червня росіяни завдали удару по Миколаївській області із реактивних систем залпового вогню. 

Про це повідомив очільник області Віталій Кім.

"Сьогодні, 28 червня, о 03:25 обстріли з РСЗВ зафіксовано по Галицинівській громаді. Виникло займання на території поза межами населеного пункту, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", – написав Кім у телеграмі. 

Також о 05:20 та 05:37 обстрілів з артилерії зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Увечері, 27 червня, близько 21:44 ворог завдав ракетного удару по промисловій інфраструктурі на околицях населеного пункту. Внаслідок чого виникла пожежа, яку ліквідовано вогнеборцями. Поранень зазнали двоє людей, їх було госпіталізовано. Наразі стан постраждалих стабільний.

Зранку, 27 червня, внаслідок падіння уламків ракети поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль. Також сталося ДТП, в якій постраждав інший водій. 

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