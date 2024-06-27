Головне за четвер, 27 червня: удари по Харкову, 104 боєзіткнення, безпекова угода з Євросоюзом

Бойові дії на Донеччині, 104 бойових зіткнення, ворожі обстріли, 50 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи, графіки відключень на завтра. Яким запам’ятається 855-й день повномасштабної війни.

Україна та Євросоюз підписали безпекову угоду, підписання відбулося в межах саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Для укладання угоди до Брюсселя сьогодні приїхав український президент Володимир Зеленський. Він анонсував укладання трьох безпекових угод.

Угоду підписали український президент, президент Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише The Guardian.

За даними "Європейської правди", угода з ЄС має назву "Спільні безпекові зобов'язання між Євросоюзом та Україною". Документ відрізняється від двосторонніх безпекових угод України з країнами НАТО.

Докладніше – в новині.

На полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі Україна підписала ще дві безпекові угоди – з Естонією та Литвою.

27 червня відбулася зустріч генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга і Президента України Володимира Зеленського.

Як ідеться на сайті НАТО, лідери обговорили остаточну підготовку до Вашингтонського саміту Альянсу у липні. Основним пріоритетом для лідерів країн-членів стане посилення підтримки нашої держави. Генсек озвучив очікування на те, що члени Альянсу погодяться, щоб НАТО взяла на себе провідну роль у координації та наданні допомоги в галузі безпеки та навчання для України.

Також Столтенберг запропонував довгострокове фінансове зобов'язання, щоб дати Україні більшу передбачуваність у підтримці, яку вона отримує.

27 червня після обіду Росія атакувала Харків. Під обстріл потрапив Київський район обласного центру, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, удар припав на район житлової забудови. "Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", - додав міський голова.

Обласна прокуратура згодом повідомила про 5 потерпілих.

У ДСНС розповіли, що були також пошкоджені вікна і ворота місцевої пожежно-рятувальної частини. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали. Одна з російських авіабомб влучила у житловий будинок, але не розірвалась.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 19.00 27 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 104. Найгарячіше - на Торецькому і Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх російських штурмів за сьогодні.

Окупанти шукають шляхи аби вклинитися в українську оборону та спробувати вибити наші підрозділи із зайнятих рубежів. Але отримують гідну відсіч.

На Торецькому напрямку кількість штурмів загарбників збільшилась до 25. Підрозділи Сил оборони відбили 22 наступальні спроби військ держави-агресора, три атаки станом на 19.00 тривали. Ворог застосував авіацію та бомбардував Торецьк КАБами.

На Покровському окупанти не зменшують тиск. Від початку доби ворог 23 рази атакував оборонні рубежі українських захисників. Тривали сім штурмових дій.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 червня – в новині.

Україна нещодавно отримала 50 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи, повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, передають Ceske Noviny.

Щоб доставити цю партію боєприпасів, Чехія співпрацювала з Німеччиною, яка профінансувала загалом 180 тисяч снарядів.

За словами міністерки, з 18 держав, що приєдналися до чеської ініціативи, 15 пообіцяли виділити кошти. Для закупівель Прага підписує з кожною державою договір.

Глава чеського уряду Петр Фіала сказав, що в Україні десятки тисяч снарядів доставлятимуть щомісяця. До кінця року мають поставити до 500 тисяч одиниць, наразі ця кількість профінансована.

У п'ятницю, 28 червня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуться впродовж усієї доби, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

Зазначається, що такими є вказівки системного оператора НЕК "Укренерго". У випадку змін буде повідомлено додатково.

Раніше також повідомлялося, що Кабінет міністрів опрацьовує можливість скасування дії графіків відключень світла для частини прифронтових територій.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!