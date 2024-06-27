Україна підписала безпекові угоди з Естонією та Литвою (доповнено)

Україна на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі підписала ще дві безпекові угоди – з Естонією та Литвою.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас коментуючи договір, сказала, що боротьба за свободу України – це боротьба за свободу Європи. Відео підписання вона опублікувала в X.

"Україна повинна перемогти, і з довгостроковою допомогою вільного світу вона це зробить", – сказала прем'єрка.

Signed a bilateral agreement on security co-operation with @ZelenskyyUa today in Brussels.



The fight for Ukraine’s freedom is a fight for freedom in Europe and for a world where might doesn't make right.



Ukraine must win, and with the long-term help of the free world it will. pic.twitter.com/ks7gyi6g8z — Kaja Kallas (@kajakallas) June 27, 2024

В угоді з Естонією йдеться, що її уряд поставив за мету виділяти на військову підтримку України щонайменше 0,25% ВВП щорічно з 2024 до 2027-го.

"Естонія продовжуватиме надавати Україні летальну й нелетальну техніку та боєприпаси з національних запасів Естонії, а також нові закупівлі у різних сферах, щоб допомогти покращити військові можливості України у відновленні її територіальної цілісності. Основна увага буде зосереджена на найбільш нагальних потребах України, таких як артилерія та ударні системи з боєприпасами, безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та інші засоби, які впливають на перебіг бойових дій на полі бою", – вказано в документі.

Крім Естонії, президент Володимир Зеленський уклав угоду з Литвою.

"Литва щороку надаватиме Україні безпекову та політичну підтримку. І обов’язково разом будемо у Євросоюзі й НАТО", – повідомив президент України.

У тексті угоди вказано, що Литва прагнутиме щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25 % ВВП.

"Литва надаватиме Україні підтримку в галузі безпеки та сучасного військового обладнання в наземній, повітряній, морській, космічній та кіберелектромагнітній сферах. Також потенційно Литва відновить військову тренувальну місію на території нашої держави. Окремі положення Угоди фіксують спільну протидію гібридним загрозам, ядерним ризикам, а також передбачають посилення захисту критичної інфраструктури та співпрацю у сфері розвідки", – йдеться у повідомленні.

У документі чітко закріплена підтримка Української формули миру та членства нашої країни в ЄС і НАТО.