Південна Корея заборонить експорт до Росії і Білорусі ще понад 240 товарів

Міністерство промисловості Південної Кореї заявило про ще 243 позиції до списку товарів, для експорту яких у Росію та Білорусь потрібен спеціальний дозвіл уряду. У санкційному списку товари, які потенційно можуть використовуватися у військових цілях.

Про це пише Yonhap.

За даними Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики, у новому списку підсанкційних товарів — металорізальне обладнання, частини оптичних приладів і датчики.

Товари зі списку заборонено ввозити до Росії та Білорусі, хоча уряд може надати схвалення в кожному конкретному випадку.

Таким чином тепер у списку товарів для посиленого експортного контролю 1402 пункти.

Очікується, що нові правила набудуть чинності наприкінці серпня, після завершення необхідних процедур.