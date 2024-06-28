Американські медіа: Демократична партія шукає заміну Байдену після провальних дебатів

Під час дискусії з опонентом чинний президент США виглядав непереконливо, кажуть в його власній партії.

“Упродовж кількох місяців багато демократів стверджували, що 81-річний президент придатний для другого терміну. Але після дебатів деякі стратеги, донори та радники донорів від Демократичної партії заявили, що вони були шоковані виглядом Байдена, який, за їхніми словами, підштовхнув приватні дискусії щодо його заміни на президентських виборах”, — пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, один із соратників Байдена сказав, що йому кілька разів доводилося вимикати телевізор, інший додав що виступ чинного президента США зробив 78-річного Трампа, який повторював неправду впродовж 90-хвилинних дебатів, “схожим на державного діяча”.

За словами конгресмена від Демократичної партії, багато його колег-конгресменів були в паніці після дебатів, кажучи, що деякі, включно з лояльними до Білого дому, хочуть нового кандидата.

“Нестабільна, невдалий виступ президента Байдена на дебатах змушує демократів говорити про те, щоб замінити його на виборах”, — пише у свою чергу The New York Times.

“Байден ось-ось зіткнеться з хвилею закликів піти у відставку», — сказав NYT ветеран-стратег Демократичної партії, який підтримав президента Байдена публічно. — Джо мав глибоку прихильність серед демократів. Він висох. Людина на сцені з Трампом не може перемогти. Страх перед Трампом придушив критику Байдена. Тепер той самий страх посилить заклики до нього піти у відставку”.

Марк Буелл, один з набільших донорів Демократичної партії та кампанії Байдена, сказав NYT після дебатів, що президент повинен серйозно подумати, чи є він найкращою людиною для кандидатури.

Він додав, що поки що не закликає Байдена відступити, але “демократичне керівництво зобов’язане піти в Білий дім і чітко показати, що думає Америка, тому що тут на карту поставлена демократія, і ми всі нервуємо”.

Натомість декотрі з великих донорів кампанії Байдена у спілкуванні з WSJ висловили сумнів у тому, що чинний президент погодиться не брати участі у виборах.

Сам президент Байден відкинув занепокоєння щодо своєї результативності в дебатах і заклики відмовитися від участі. “Я вважаю, що ми зробили це добре”, — сказав він журналістам після дебатів.

Представники кампанії Байдена у свою чергу заявили, посилаючись на своє власне опитування виборців Середнього Заходу, що виступ Трампа на дебатах відвернув від нього так званих незалежних виборців.

Нагадаємо, 28 червня Джозеф Байден та Дональд Трамп провели перші дебати у прямому етері CNN.