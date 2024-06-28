Головне за ніч та ранок п'ятниці, 28 червня: 140 боєзіткнень, День Конституції, дебати Байдена і Трампа

Нічна повітряна атака, 140 бойових зіткнень , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, збитий російський штурмовик, кандидати на керівні посади в ЄС.

Сьогодні, 28 червня, президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників із Днем Конституції, нагадавши, що першим словом першої статті нашої Конституції є "Україна". Він зазначив, що правом українського народу є право на мир.

Як відзначив глава держави у відеозвернені, яке записав на вокзалі Львова, по дорозі з Києва у Брюссель, з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці.

"І зараз я тут у час історичного рішення про перемовини щодо вступу України в ЄС. Зараз ми на шляху до Європи. В усіх сенсах цього слова. Вся наша Україна долає непросту дорогу. Коли багато пройдено, але чимало попереду. Коли не можна зупинитись або звернути не туди. Коли мусимо дійти. Коли маємо успішно пройти цей шлях – шлях України до Європи", – сказав Зеленський.

Він додав, що, згідно із 17-тою статтею Конституції захист України є найважливішою функцією держави і справою всього українського народу.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за добу відбулося 140 бойових зіткнень, росіяни завдали сімох ударів із застосуванням дев'яти ракет, 48 авіаударів (зокрема з 77 КАБами), провели майже 4300 обстрілів, зокрема 109 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку противник здійснив 27 безуспішних атак у районах населених пунктів Залізне, Північне, Нью-Йорк, Торецьк і Дружба.

На Покровському захисники відбили 32 атаки окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша, Карлівка Уманське.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де окупанти 21 раз намагалися прорвати оборону.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1170 окупантів та ворожий літак, знищили 60 артилерійських систем росіян та 3 засоби ППО. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали близько 540 490 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Бійці Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області, інформує МВС.

"Бійці Нацгвардії виявили ворожий Су-25, що здійснював бойовий виліт", прокоментували у міністерстві.

Також додали, що збив російський літак влучним пострілом зведений розрахунок ПЗРК «Ігла» 31-ї бригади Національної гвардії України.

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