Міноборони допустило до експлуатації близько 20 гвинтівок від початку повномасштабного вторгнення

Третина з них є українського виробництва.

Міністерство оборони України за час повномасштабної війни кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них – українського виробництва.

Про це повідомили в Міноборони.

Серед зразків іноземного виробництва – продукція відомих зброярських компаній (Cadex Defence, Barrett, Steyr-Mannlicher AG, Česká Zbrojovka, Heckler & Koch) з Канади, США, Австрії, Чехії, Німеччини та інших країн світу.

Гвинтівки різних калібрів призначені як для знищення живої сили противника, так і для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки ворога.

Фото: Міноборони Допущена до експлуатації зброя

Серед допущених до експлуатації з березня 2022 року гвинтівок – чимала лінійка й українських зразків: антиматеріальні великокаліберні гвинтівки здатні пробивати своїми кулями броню бронеавтомобіля, а також однозарядні та напівавтоматичні гвинтівки, призначенні для ураження рухомих і нерухомих цілей. Ефективна дальність пострілу окремих зразків сягає дистанції до 2000 метрів.

У моделях від українських виробників, кодифікованих цьогоріч, впровадили низку конструкторських рішень, продиктованих досвідом практичного застосування цього виду зброї. Ці зміни покращили їхню ефективність.

Серед боєприпасів для стрілецької зброї є патрони вітчизняного виробництва для вказаних гвинтівок. Вони відповідають стандартам НАТО і не поступаються за своїми характеристиками світовим зразкам.

Саме з гвинтівки Alligator калібру 14,5 мм українського виробництва знищили російського окупанта на дистанції у 2710 метрів, що стало одним із підтверджених рекордів цієї війни.