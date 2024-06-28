Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Графіки відключень світла в п'ятницю діятимуть усю добу, - ДТЕК
Графіки відключень світла в п'ятницю діятимуть усю добу, - ДТЕК
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міноборони допустило до експлуатації близько 20 гвинтівок від початку повномасштабного вторгнення

Третина з них є українського виробництва.

Міноборони допустило до експлуатації близько 20 гвинтівок від початку повномасштабного вторгнення
Український стрілець
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України за час повномасштабної війни кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них – українського виробництва.

Про це повідомили в Міноборони. 

Серед зразків іноземного виробництва – продукція відомих зброярських компаній (Cadex Defence, Barrett, Steyr-Mannlicher AG, Česká Zbrojovka, Heckler & Koch) з Канади, США, Австрії, Чехії, Німеччини та інших країн світу.  

Гвинтівки різних калібрів призначені як для знищення живої сили противника, так і для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки ворога.

Допущена до експлуатації зброя
Фото: Міноборони
Допущена до експлуатації зброя

Серед допущених до експлуатації з березня 2022 року гвинтівок – чимала лінійка й українських зразків: антиматеріальні великокаліберні гвинтівки здатні пробивати своїми кулями броню бронеавтомобіля, а також однозарядні та напівавтоматичні гвинтівки, призначенні для ураження рухомих і нерухомих цілей. Ефективна дальність пострілу окремих зразків сягає дистанції до 2000 метрів.

У моделях від українських виробників, кодифікованих цьогоріч, впровадили низку конструкторських рішень, продиктованих досвідом практичного застосування цього виду зброї. Ці зміни покращили їхню ефективність.

Серед боєприпасів для стрілецької зброї є патрони вітчизняного виробництва для вказаних гвинтівок. Вони відповідають стандартам НАТО і не поступаються за своїми характеристиками світовим зразкам.

Саме з гвинтівки Alligator калібру 14,5 мм українського виробництва знищили російського окупанта на дистанції у 2710 метрів, що стало одним із підтверджених рекордів цієї війни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies