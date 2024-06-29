У Дніпрі ідентифікували особу загиблої внаслідок ракетного удару РФ

Безвісти зниклими вважаються дві жінки. Кількість постраждалих від удару РФ зросла до 13 громадян.

Правоохоронці ідентифікували особу загиблої внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Загибла — 76-річна жінка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару у м. Дніпро. Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки", — йдеться у повідомленні.

Наразі кількість постраждалих від удару РФ зросла до 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки.

Станом на 11.00 до поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.