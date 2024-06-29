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У Дніпрі ідентифікували особу загиблої внаслідок ракетного удару РФ

Безвісти зниклими вважаються дві жінки. Кількість постраждалих від удару РФ зросла до 13 громадян.

У Дніпрі ідентифікували особу загиблої внаслідок ракетного удару РФ
Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Правоохоронці ідентифікували особу загиблої внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Загибла — 76-річна жінка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару у м. Дніпро. Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки", — йдеться у повідомленні.

Наразі кількість постраждалих від удару РФ зросла до 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки.

Станом на 11.00 до поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей. 

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