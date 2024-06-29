ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
У Києві протестувальники частково заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу (оновлено)
У Києві протестувальники частково заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу (оновлено)
Джо Байден та Дональд Трамп провели перші президентські теледебати. Ключові тези
Джо Байден та Дональд Трамп провели перші президентські теледебати. Ключові тези
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Згадки про «Океан Ельзи»: початок
Згадки про «Океан Ельзи»: початок
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
ГоловнаСуспільствоВійна

Радбез ООН отримав беззаперечні докази використання РФ північнокорейських ракет під час обстрілів України, — ЗМІ

Для аналізу використовували уламки ракет, якими РФ атакувала Харків.

Радбез ООН отримав беззаперечні докази використання РФ північнокорейських ракет під час обстрілів України, — ЗМІ
Металеві уламки балістичних ракет , випущених вранці по Харкову, вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні
Фото: EPA/UPG

Керівник дослідницької організації, яка займається відстеженням зброї, використаної для атак в Україні з 2018 року, заявив у Раді Безпеки ООН про наявність "беззаперечних" доказів того, що виявлені в Україні залишки балістичних ракет були поставлені з Північної Кореї, пише AP.

Як наслідок Сполучені Штати та західні союзники заявили, що Росія і КНДР порушили ембарго ООН на експорт зброї з Північної Кореї.

Виконавчий директор Conflict Armament Research Джона Лефф надав раді докладний аналіз залишків ракети, якою Росія вдарила по Харкову 2 січня.

За його словами, організація задокументувала ракетний двигун ракети, її хвостову частину та майже 300 компонентів, виготовлених 26 компаніями з восьми країн і територій, і визначила, що ця ракета була або KN-23, або KN-24, виготовленою в 2023 році в КНДР.

Він зазначив, що після початкової документації, команди перевірили ще три "ідентичні ракети КНДР", які вразили Київ та Запоріжжя на початку 2024 року.

Експерти також помітили артилерійську ракету 1977 року виробництва, "яку було захоплено на лінії фронту і не спостерігалося на полі бою раніше в Україні", яка була виготовлена КНДР.

Незалежні висновки дослідницької організації Леффа підтверджують звіти із відкритих джерел. Також він наголосив, що окрім десятків ракет, переданих Росії КНДР, вона також незаконно переправила понад 11 000 контейнерів із боєприпасами.

  • У Південній Кореї заявили, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть містити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies