Радбез ООН отримав беззаперечні докази використання РФ північнокорейських ракет під час обстрілів України, — ЗМІ

Керівник дослідницької організації, яка займається відстеженням зброї, використаної для атак в Україні з 2018 року, заявив у Раді Безпеки ООН про наявність "беззаперечних" доказів того, що виявлені в Україні залишки балістичних ракет були поставлені з Північної Кореї, пише AP.

Як наслідок Сполучені Штати та західні союзники заявили, що Росія і КНДР порушили ембарго ООН на експорт зброї з Північної Кореї.

Виконавчий директор Conflict Armament Research Джона Лефф надав раді докладний аналіз залишків ракети, якою Росія вдарила по Харкову 2 січня.

За його словами, організація задокументувала ракетний двигун ракети, її хвостову частину та майже 300 компонентів, виготовлених 26 компаніями з восьми країн і територій, і визначила, що ця ракета була або KN-23, або KN-24, виготовленою в 2023 році в КНДР.

Він зазначив, що після початкової документації, команди перевірили ще три "ідентичні ракети КНДР", які вразили Київ та Запоріжжя на початку 2024 року.

Експерти також помітили артилерійську ракету 1977 року виробництва, "яку було захоплено на лінії фронту і не спостерігалося на полі бою раніше в Україні", яка була виготовлена КНДР.

Незалежні висновки дослідницької організації Леффа підтверджують звіти із відкритих джерел. Також він наголосив, що окрім десятків ракет, переданих Росії КНДР, вона також незаконно переправила понад 11 000 контейнерів із боєприпасами.