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Окупанти з безпілотника атакували мешканця Одрадокам’янки на Херсонщині, чоловік загинув

Також ввечері ворог з артилерії обстріляв село Козацьке Каховського району. Внаслідок чого постраждала жінка, 76 років.

Окупанти з безпілотника атакували мешканця Одрадокам’янки на Херсонщині, чоловік загинув
Фото: Wikimapia

Російська армія забрала життя ще одного жителя Херсонщини, повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін. 

Сьогодні зранку окупанти з безпілотника атакували мешканця Одрадокам’янки. 67-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям. 

Також ввечері ворог з артилерії обстріляв село Козацьке Каховського району. Внаслідок чого постраждала жінка, 76 років. В неї - мінно-вибухова травма, уламкове поранення шиї та легені. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги. 

Близько 19:00 росіяни FPV-дроном атакували житловий будинок у Михайлівці Бериславського району. Потерпілих внаслідок вибуху немає. Інформація щодо пошкоджень встановлюється.

Нагадаємо, сьогодні біля Херсона ворог поцілив по фермерському господарству. Постраждала літня жінка, вона самостійно звернулась до лікарні.

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