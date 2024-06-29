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За час війни з російського полону повернули 3 310 українців

Із початку повномасштабного вторгнення РФ відбулося 53 обміни.

За час війни з російського полону повернули 3 310 українців
Обмін полоненими
Фото: Офіс президента

За час війни Росії проти України з російського полону повернули 3 310 українців. Загалом із початку повномасштабного російського вторгнення відбулося 53 обміни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“І маємо знайти й повернути в Україну всіх наших, кожного й кожну, хто в полоні, хто депортований, – дорослих і дітей, військових і цивільних”, ‒ сказав він.

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Раніше стало відомо про звільнення з російської неволі Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, двох священників Української греко-католицької церкви та цивільних, які були захоплені росіянами на окупованій території ще в 2017-му та 2018-му роках. Загалом звільнено 10 цивільних

Окрім того, на тижні звільнили з полону також 90 військових – воїнів армії, ВМС, Нацгвардії, тероборонців і прикордонників.

З Наріманом Джелялом зустрівся Володимир Зеленський, йдеться на сайті українського президента. Глава держави привітав заступника голови Меджлісу з поверненням додому. Президент розповів, що стежив за його долею у неволі та весь цей час підтримував контакт із родиною.

“Листи ваші отримував, читав. Я дуже радий, що ви повернулися. Знаю, що майже ніхто не вірив, але я дуже радий, що нам вдалося”, – сказав Зеленський.

Раніше Президент і заступник голови Меджлісу зустрічалися під час міжнародного саміту Кримської платформи наприкінці серпня 2021 року. За кілька днів після повернення Нарімана Джеляла із заходу російські окупанти захопили його в Криму та засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за сфабрикованою справою.

Президент зустрівся зі звільненим із російського полону Наріманом Джелялом
Фото: president.gov.ua
Президент зустрівся зі звільненим із російського полону Наріманом Джелялом

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