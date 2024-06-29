На звʼязок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки у Дніпрі, в яку вчора влучила РФ

На звʼязок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки у Дніпрі, понівеченої під час вчорашньої атаки.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Це мама і син. Коли сталася трагедія, родини не було вдома.

Доля ще кількох людей залишається невідомою.

Пошуково-рятувальна операція продовжується. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів.

Станом на цей час відомо про одну загиблу людину, 76-річну жінку. 12 людей постраждали.

Коментуючи трагедію президент Володимир Зеленський зазначив, що все робиться, щоб з’ясувати всі обставини події. Також він повідомив, що готуються “нові рішення заради нашої сили і заради захисту наших людей”.