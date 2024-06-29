Ворог знову вдарив по Курахівці, загинула людина

Ворог знову вдарив по селищі Курахівка Покровського району Донецької області. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадив Філашкін.
“Ще один удар по Курахівці ‒ 1 людина загинула і 2 поранені”, ‒ йдеться у повідомленні.
Обох поранених госпіталізували.
Очільник ОВА нагадав, що Курахівка зазнала російського обстрілу вдруге за день. Вранці унаслідок обстрілу РФ було поранено людину.
“Також під вогонь потрапив приватний сектор Курахового ‒ там теж поранено людину. Ще одна людина, за попередньою інформацією, поранена у Слов'янську”, ‒ додав він.
Точні наслідки цих вечірніх обстрілів встановлюються.
- Через ранкові російські обстріли на Донеччині загинуло троє цивільних осіб, ще четверо осіб поранені.