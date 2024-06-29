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Ворог знову вдарив по Курахівці, загинула людина

Ще двох людей госпіталізували.

Ворог знову вдарив по Курахівці, загинула людина
Фото: t.me/VadymFilashkin

Ворог знову вдарив по селищі Курахівка Покровського району Донецької області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадив Філашкін.

“Ще один удар по Курахівці ‒ 1 людина загинула і 2 поранені”, ‒ йдеться у повідомленні.

Обох поранених госпіталізували.

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Очільник ОВА нагадав, що Курахівка зазнала російського обстрілу вдруге за день. Вранці унаслідок обстрілу РФ було поранено людину.

“Також під вогонь потрапив приватний сектор Курахового ‒ там теж поранено людину. Ще одна людина, за попередньою інформацією, поранена у Слов'янську”, ‒ додав він.

Точні наслідки цих вечірніх обстрілів встановлюються.

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