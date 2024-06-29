"Нагадує тези про те "звідки готувався наступ", — у ДПСУ прокоментували інформаційні вкиди Білорусі

Україна нарощує фортифікаційні спроможності саме для оборони, і аж ніяк не нападу.

У Державній прикордонній службі України прокоментували інформаційні вкиди з боку Білорусі щодо наростання напруженості на кордоні і пояснили, що дії Сил оборони спрямовані на захист нашої держави від агресивних дій ворога.

Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

"Останнім часом Білорусь активізувала свої інформаційні вкиди щодо посилення з боку України, зокрема в межах Житомирщини, і що обстановка на білорусько-українському кордоні характеризується наростанням напруженості.

Їм ввижається стягування найрізноманітнішніх підрозділів, всього наявного озброєння та техніки. Кого і що вони тільки не згадували, і хто вже тільки не робив такі заяви. Певно й самі заплуталися в своїх показах. Це знову дуже нагадує тези про те "звідки готувався наступ". Можливо, й карти вже намалювали…", — зазначає Демченко.

Речник ДПСУ наголосив, що Україна не становить для них (Білорусі - ред) загрози, а навпаки вимушена оборонятися, зокрема і на білоруському напрямку, адже "Білорусь продовжує підтримувати терористів, а свого часу відкрила російським загарбникам свій кордон. Україна ж захищає і захищатиме свої території від нападок ворогів".

Для України білоруський напрямок залишатиметься загрозливим, доки РБ перебуватиме під впливом Росії.

Демченко додав також, що Україна нарощує фортифікаційні спроможності саме для оборони, і аж ніяк не нападу. Тому жодних провокацій, як про це заявляє білоруська сторона, в цьому немає.