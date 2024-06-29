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На Покровському напрямку найвища інтенсивність атак ворога, — Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 47 бойових зіткнень, 30% на Покровському напрямку.

На Покровському напрямку найвища інтенсивність атак ворога, — Генштаб
війна з РФ
Фото: Генштаб

З початку доби найбільше ворог атакує на Покровському напрямку. Тут відбулося майже 30 відсотків від загальної суми у 47 бойових зіткнень по всій лінії фронту. 

Наші захисники жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку, ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині.  Зокрема,  ворог завдав удару шістьма КАБами по Вовчанську, чотирма - у район Веселого, а одну авіабомбу скинув неподалік Липців

Наразі, на Харківському напрямку відбито чотири атаки окупантів у районі Вовчанська. Дві, там же, ще тривають.

На Куп’янському напрямку продовжується бій біля Стельмахівки.  Також російські терористи бомбардують райони Куп’янська, Стельмахівки та Петропавлівки - у сумі застосували вісім КАБів.

На Лиманському напрямку з початку доби ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення біля Невського. Бойові дії тривають. У район Сіверська противник завдали авіаудару трьома КАБами.

На Покровському напрямку, як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність атак ворога.  Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 13. Зараз п’ять боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Воздвиженки і Прогреса. 

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоданилівки та Малої Токмачки.  Біля останньої бій триває. 

На решті напрямків обстановка без особливих змін. 

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