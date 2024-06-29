Кулеба: Мир без справедливості веде до нової війни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що перемогою України буде створення реальності, в якій новий напад Росії буде неможливим

Про це глава МЗС заявив під час панельної дискусії у рамках Дубровницького форуму в Хорватії.

Міністр наголосив, що війна повинна завершитись досягненням справедливого та тривалого миру.

"Мир без справедливості веде до нової війни. Мета — не просто закінчити війну, а створити умови, в яких нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою", — зазначив міністр.

У цьому контексті Дмитро Кулеба підкреслив ключову роль Саміту миру та заявив, що продовжить співпрацю з країнами з усього світу для відновлення справедливого миру.

“Є речі, які нас усіх об'єднують і стирають відмінності. Це бажання жити в мирі та розвиватися. Для України — це мир і відновлення, що, звісно, є передумовою розвитку”, — сказав він.