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Прем'єр Чехії назвав дату підписання безпекової угоди з Україною

"Ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні", - сказав Петр Фіала.

Прем'єр Чехії назвав дату підписання безпекової угоди з Україною
Петр Фіала
Фото: пресслужба кабміну

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав дату підписання безпекової угоди з Україною.

Як ідеться в дописі глави чеського уряду у соцмережі Х, відповідної домовленості Фіала і Володимир Зеленський досягли на зустрічі 27 червня.

"Учора я домовився, що ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти у Лондоні 18 липня", - повідомив Фіала.

  • Напередодні Україна підписала безпекову угоду з ЄС, а також Литвою та Естонією. На перемовинах із прем'єром Словенії Робертом Голобом йшлося про фіналізацію тексту аналогічної угоди. 
  • А ось безпекова угода із Польщею “майже готова” і буде підписана до саміту НАТО, який стартує 9 липня.
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