Прем'єр Чехії назвав дату підписання безпекової угоди з Україною

"Ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні", - сказав Петр Фіала.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав дату підписання безпекової угоди з Україною.

Як ідеться в дописі глави чеського уряду у соцмережі Х, відповідної домовленості Фіала і Володимир Зеленський досягли на зустрічі 27 червня.

"Учора я домовився, що ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти у Лондоні 18 липня", - повідомив Фіала.