Прем'єр Чехії назвав дату підписання безпекової угоди з Україною

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав дату підписання безпекової угоди з Україною.
Як ідеться в дописі глави чеського уряду у соцмережі Х, відповідної домовленості Фіала і Володимир Зеленський досягли на зустрічі 27 червня.
"Учора я домовився, що ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти у Лондоні 18 липня", - повідомив Фіала.
- Напередодні Україна підписала безпекову угоду з ЄС, а також Литвою та Естонією. На перемовинах із прем'єром Словенії Робертом Голобом йшлося про фіналізацію тексту аналогічної угоди.
- А ось безпекова угода із Польщею “майже готова” і буде підписана до саміту НАТО, який стартує 9 липня.