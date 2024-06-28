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Лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні 5 років

Роберта Мецола та Урсула фон дер Ляєн збережуть свої посади.

Лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні 5 років
Лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні 5 років
Фото: EPAUPG

Очільники держав та урядів країн Євросоюзу дійшли згоди щодо розподілу посад у ЄС на наступний політичний термін.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що обговорення розподілу посад відбулося на робочій вечері під час засідання Європейської ради. 

Дискусія тривала близько години, і після неї лідери офіційно схвалили призначення топ-посадовців. Їх кандидатури раніше були погоджені на робочому рівні.

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Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) затвердили на посаду президентки Європейської комісії.

Її кандидатуру затвердять на посаді у разі позитивного голосування в Європарламенті. Воно має відбудетися 18 липня. 

Шанси фон дер Ляєн отримати як мінімум 361 голос на підтримку оцінюються як високі. Коаліція правоцентристів, лівоцентристів та лібералів у новому скликанні Європарламенту матиме близько 400 голосів. Втім, існує ймовірність відмови частини євродепутатів від підтримки президентки.

Президентом Європейської ради стане Антоніу Кошта, ексочільник уряду Португалії. Кандидата від соціал-демократів лідери погодилися призначити на 2,5 роки. Згодом можливе його перезатвердження на ще 2,5 роки.

Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики на наступні 5 років стане діюча прем’єрка Естонії Кая Каллас

Каллас обійме цю посаду по квоті лібералів, і це стане першим в історії ЄС призначення на таку посаду кандидата зі Східної Європи.

Президенткою Європарламенту на новий термін буде перезатверджена Роберта Метсола. Вона, як і Урсула фон дер Ляєн, представляє групу ЄНП.

  • Угорщина не може підтримати продовження мандату Урсули фон дер Ляєн на посаді президентки Єврокомісії.
  • Після перемоги на виборах до Європарламенту Європейська народна партія готова поділитися посадами керівників Євроради і Європарламенту із групою соціалістів. Для цього термін повноважень ділитимуть навпіл - по 2,5 року. Половину терміну головуватиме представник Європейської народної партії, а решту - представник соціалістів. Таким чином ЄНП хоче втримати за собою можливість призначити свою людину на пост глави Єврокомісії, а загалом зберегти три з чотирьох ключових посад у ЄС.
  • Про результати цьогорічних виборів до Європарламенту і вплив на внутрішню політику блоку читайте в матеріалі LB.ua.
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