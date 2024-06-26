ВАКС обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі у вигляді тримання під вартою

Для підозрюваного є можливість внесення грошової застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора і обрав міському голові Мукачева Андрію Балозі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою застави 30 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Прокурор САП просив обрати заставу розміром 50 млн грн. Запобіжний захід діятиме до 26 серпня 2024 року", — ідеться у повідомленні.

У разі внесення застави Балога повинен дотримуватиметься низки обовʼязків, зокрема, не відлучатися з Мукачева без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

"Під час засідання прокурор зазначив, що ухвали ВАКС про обшуки відслідковували працівники центрального апарату ДБР, а також слідчий Нацполу в Черкаській області. І фігуранти були готові до обшуків, які не давали результату. Захист Балоги підтвердив, що він знав про розслідування, але жодним чином не перешкоджав йому", — додають у Центрі протидії корупції.