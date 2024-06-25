УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)
УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)
Де найкраща і найгірша якість медпослуг в Україні: опитування
Де найкраща і найгірша якість медпослуг в Україні: опитування
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
ГоловнаПолітика

Зеленський звільнив Борзова з посади голови Вінницької ОДА

Президент звільнив Борзова згідно з поданою ним заявою.

Зеленський звільнив Борзова з посади голови Вінницької ОДА
Голова Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов
Фото: тг-канал Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА

Президент Зеленський звільнив голову Вінницької ОДА.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №380/2024.

“Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - йдеться у документі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Борзов очолював Вінницьку ОДА з 2020 року. До того керував Державним управлінням справами. Балотувався на виборах вінницького міського голови від "Слуги народу". Чоловік народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Борзової. 

  • Кабінет міністрів погодив звільнення голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова. 
  • За даними співрозмовників редакції у владі, на місце Борзова є декілька кандидатів: "силовик, юрист, економіст". Наразі щодо них тривають консультації.
  • Борзов повідомив, що йде "через стан здоров'я". 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies