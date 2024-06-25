Зеленський звільнив Борзова з посади голови Вінницької ОДА

Президент Зеленський звільнив голову Вінницької ОДА.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №380/2024.

“Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - йдеться у документі.

Борзов очолював Вінницьку ОДА з 2020 року. До того керував Державним управлінням справами. Балотувався на виборах вінницького міського голови від "Слуги народу". Чоловік народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Борзової.