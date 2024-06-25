Зеленський звільнив Борзова з посади голови Вінницької ОДА

Президент Зеленський звільнив голову Вінницької ОДА.
Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №380/2024.
“Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - йдеться у документі.
Борзов очолював Вінницьку ОДА з 2020 року. До того керував Державним управлінням справами. Балотувався на виборах вінницького міського голови від "Слуги народу". Чоловік народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Борзової.
- Кабінет міністрів погодив звільнення голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова.
- За даними співрозмовників редакції у владі, на місце Борзова є декілька кандидатів: "силовик, юрист, економіст". Наразі щодо них тривають консультації.
- Борзов повідомив, що йде "через стан здоров'я".