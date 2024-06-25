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Зеленський: сподіваємося побачити Шойгу і Герасимова за ґратами

Україна сподівається на інші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. 

Зеленський: сподіваємося побачити Шойгу і Герасимова за ґратами
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України привітав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт ексміністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

"Вітаю сьогоднішні ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом щодо двох ключових фігур у російському військовому керівництві", — написав він у мережі "Х" — Обох звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час безросудних бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури в Україні. Ці варварські ракетні та дронові удари тривають, вбиваючи людей і завдаючи шкоди по всій Україні".

Зеленський наголосив, що кожен злочинець, причетний до планування та виконання ударів по Україні, повинен знати, що правосуддя буде здійснене. "І ми сподіваємося побачити їх за ґратами".

"Сьогоднішнє рішення є чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче. Воно чітко демонструє, що жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності", — додає президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що сподівається на інші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. 

"Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність — це єдиний спосіб покласти їм край", — підкреслив Президент.

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