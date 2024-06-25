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Данія виділяє 20 млн євро на створення адмінструктур в Україні та Молдові, необхідних для вступу до ЄС

Кошти будуть виділені до 2030 року.

Данія виділяє 20 млн євро на створення адмінструктур в Україні та Молдові, необхідних для вступу до ЄС
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен
Фото: EPA/UPG

Уряд Данії виділив 150 мільйонів данських крон (20,1 млн євро) на прискорення вступу України та Молдови до Європейського союзу, повідомляє РБК-Україна. 

"Ці 150 млн данських крон будуть виділені до 2030 року і допоможуть обом країнам створити адміністративні структури та законодавство, необхідні для наближення до членства в ЄС", - ідеться в повідомленні МЗС Данії. 

Кошти для України та Молдови закріплені за інструментом у рамках Данської програми добросусідства, яка вже підтримує процеси реформ у країнах східного сусідства, що мають вирішальне значення для їхнього зближення з ЄС.

Крім допомоги у створенні адміністративних структур і законодавства, інструмент також підтримуватиме навчальні поїздки та громадянську освіту.

У більш довгостроковій перспективі підтримка поширюватиметься і на країни-кандидати на вступ до ЄС на Західних Балканах.

  • У Люксембурзі сьогодні, 25 червня, стартує початок перемовин про вступ України до ЄС. О 16:30 розпочнеться перша Міжурядова конференція щодо членства Києва у євроблоці.
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримує вступ України до ЄС, але не блокуватиме процес.
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