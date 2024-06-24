Посли ЄС дійшли згоди щодо тексту безпекової угоди між Брюсселем і Києвом

Посли - постійні представники країн-членів ЄС дійшли згоди щодо тексту безпекової угоди між Брюсселем і Києвом, передає "Інтерфакс-Україна".

"Комітет (Комітет постійних представників) щойно дійшов згоди щодо проєкту зобов'язань ЄС із безпеки щодо України", - повідомив журналістам високопоставлений європейський дипломат.

25 червня документ схвалить Рада ЄС із загальних питань. "Якщо все піде добре, Угоду буде укладено під час саміту цього тижня", - додав дипломат.