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Посли ЄС дійшли згоди щодо тексту безпекової угоди між Брюсселем і Києвом

Далі документ має схвалити рада ЄС із загальних питань, а опісля відбудеться підписання угоди.

Посли ЄС дійшли згоди щодо тексту безпекової угоди між Брюсселем і Києвом
Прапори України і ЄС
Фото: EPA/UPG

Посли - постійні представники країн-членів ЄС дійшли згоди щодо тексту безпекової угоди між Брюсселем і Києвом, передає "Інтерфакс-Україна".

"Комітет (Комітет постійних представників) щойно дійшов згоди щодо проєкту зобов'язань ЄС із безпеки щодо України", - повідомив журналістам високопоставлений європейський дипломат.

25 червня документ схвалить Рада ЄС із загальних питань. "Якщо все піде добре, Угоду буде укладено під час саміту цього тижня", - додав дипломат.

  • Цього тижня - 27-28 червня - відбудеться засідання Європейської ради у Брюсселі.
  • Погодження тексту угоди між Україною і ЄС триває вже декілька місяців.
  • Днями ЗМІ повідомили, що документ підпише Володимир Зеленський 26 червня. У договорі йдеться не тільки про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.
  • Крім того, днями Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на фактичний початок переговорів із Євросоюзом щодо вступу.
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