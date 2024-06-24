Посли ЄС дійшли згоди щодо тексту безпекової угоди між Брюсселем і Києвом

Посли - постійні представники країн-членів ЄС дійшли згоди щодо тексту безпекової угоди між Брюсселем і Києвом, передає "Інтерфакс-Україна".
"Комітет (Комітет постійних представників) щойно дійшов згоди щодо проєкту зобов'язань ЄС із безпеки щодо України", - повідомив журналістам високопоставлений європейський дипломат.
25 червня документ схвалить Рада ЄС із загальних питань. "Якщо все піде добре, Угоду буде укладено під час саміту цього тижня", - додав дипломат.
- Цього тижня - 27-28 червня - відбудеться засідання Європейської ради у Брюсселі.
- Погодження тексту угоди між Україною і ЄС триває вже декілька місяців.
- Днями ЗМІ повідомили, що документ підпише Володимир Зеленський 26 червня. У договорі йдеться не тільки про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.
- Крім того, днями Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на фактичний початок переговорів із Євросоюзом щодо вступу.