Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоВійна

ВМС ЗСУ оприлюднили уточнені дані про атаку дронів на полігон у Краснодарському краї РФ

Військові оприлюднили перелік знищених об'єктів ворога.

ВМС ЗСУ оприлюднили уточнені дані про атаку дронів на полігон у Краснодарському краї РФ
шахеди
Фото: Сили оборони Півдня

Військово-морські сили ЗСУ оприлюднили уточнену інформацію про знищення складу з безпілотниками та супутньої інфраструктури у Єйську в Росії.

За інформацією ВМС, вони зі Службою безпеки організували 21 червня атаку безпілотників на об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч 33859, Єйськ ) у Краснодарському краї. 

"Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів", - додали військові.

У результаті обстрілів вдалося знищити:

  •  «Shahed-136»/«Герань-2» – 20 од.;
  • ударний БПЛА «Ланцет» – 50 од.;
  • розвідувальний БПЛА ZALA – 40 од.;
  • розвідувальний БПЛА SuperCam - 10 од.

Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies