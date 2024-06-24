ВМС ЗСУ оприлюднили уточнені дані про атаку дронів на полігон у Краснодарському краї РФ

Військово-морські сили ЗСУ оприлюднили уточнену інформацію про знищення складу з безпілотниками та супутньої інфраструктури у Єйську в Росії.

За інформацією ВМС, вони зі Службою безпеки організували 21 червня атаку безпілотників на об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч 33859, Єйськ ) у Краснодарському краї.

"Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів", - додали військові.

У результаті обстрілів вдалося знищити:

«Shahed-136»/«Герань-2» – 20 од.;

ударний БПЛА «Ланцет» – 50 од.;

розвідувальний БПЛА ZALA – 40 од.;

розвідувальний БПЛА SuperCam - 10 од.

Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.