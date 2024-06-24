Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: третина російських штурмів припадає на Покровський напрямок

Станом на 19.00 24 червня зафіксували вже 128 ворожих атак.

Генштаб ЗСУ: третина російських штурмів припадає на Покровський напрямок
117 окрема механізована бригада

Російські окупанти продовжують атакувати на кількох напрямках фронту, найактивніше –  на Покровському, на який припадає третина штурмових дій противника. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 19.00 24 червня зафіксували вже 128 ворожих атак.

На Куп’янському напрямку росіяни атакують у районі Новоселівки. Це вже п’ята спроба покращити власні позицій на напрямку, чотири попередні – відбили. 

На Лиманському зараз точаться сім з 23 боєзіткнень з початку цієї доби. Ворог намагається діяти в районах Греківки, Копанок, Макіївки, Невського, Торського, Серебрянського лісництва та Синьківки. За попередньою інформацією, на цьому напрямку окупанти за сьогодні втратили 92 особи, одну БМП та одну САУ. Пошкоджені автомобіль, гармата й міномет.

Тривають чотири бої в районах Роздолівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Загалом сьогодні ворог атакував на цьому напрямку 21 раз.

На Краматорському окупанти намагаються просунутися в районах Часового Яру, Іванівського та Калинівки. Загалом, протягом доби, тут відбулося  дев’ять штурмових дій агресора. 

На Торецькому було вісім боєзіткнень за сьогодні, два іще тривають. Продовжуються атаки в районі Південного та Нью-Йорка.

На Покровському 38 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають 11 з них - у районах Сокола, Новоолександрівки, Євгенівки та Воздвиженки. Також ворог завдав ракетного удару в районі міста Покровськ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies