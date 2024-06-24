Генштаб ЗСУ: третина російських штурмів припадає на Покровський напрямок

Російські окупанти продовжують атакувати на кількох напрямках фронту, найактивніше – на Покровському, на який припадає третина штурмових дій противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 19.00 24 червня зафіксували вже 128 ворожих атак.

На Куп’янському напрямку росіяни атакують у районі Новоселівки. Це вже п’ята спроба покращити власні позицій на напрямку, чотири попередні – відбили.

На Лиманському зараз точаться сім з 23 боєзіткнень з початку цієї доби. Ворог намагається діяти в районах Греківки, Копанок, Макіївки, Невського, Торського, Серебрянського лісництва та Синьківки. За попередньою інформацією, на цьому напрямку окупанти за сьогодні втратили 92 особи, одну БМП та одну САУ. Пошкоджені автомобіль, гармата й міномет.

Тривають чотири бої в районах Роздолівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Загалом сьогодні ворог атакував на цьому напрямку 21 раз.

На Краматорському окупанти намагаються просунутися в районах Часового Яру, Іванівського та Калинівки. Загалом, протягом доби, тут відбулося дев’ять штурмових дій агресора.

На Торецькому було вісім боєзіткнень за сьогодні, два іще тривають. Продовжуються атаки в районі Південного та Нью-Йорка.

На Покровському 38 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають 11 з них - у районах Сокола, Новоолександрівки, Євгенівки та Воздвиженки. Також ворог завдав ракетного удару в районі міста Покровськ.