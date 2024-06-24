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Отримав підозру керівник чеченського університету спецназу ім. Путіна

Вайханов входить до найближчого оточення Кадирова, за вказівкою якого організовує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань Росії.

Отримав підозру керівник чеченського університету спецназу ім. Путіна
Байбетар Вайханов
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру керівникові очільнику чеченського університету спецназу імені Путіна Байбетару Вайханову за пособництво у веденні агресивної війни.

Як ідеться на сайті СБУ, він входить до найближчого оточення Рамзана Кадирова, за вказівкою якого організовує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань Росії.

З початку повномасштабного вторгнення РФ у цьому навчальному закладі пройшли вишкіл понад 40 тисяч російських кадрових військових та найманців.

Серед них – бойовики 78-го моторизованого полку спецпризначення «Північ-Ахмат» та полків «Ахматросія», «Ахмат-Чечня» 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ. У спецслужбі наголосили, що усі вони беруть безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах.

"Спершу ніж потрапити на передову слухачі «університету Путіна» проходять тижневу підготовку на базі навчального закладу у м. Гудермес. Там з ними проводять комплексну тактичну, вогневу, інформаційно-ідеологічну та медичну підготовку. Після закінчення «курсів» бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де їх використовують для штурмів позицій Сил оборони", - розповіли в СБУ.

Крім цього, під керівництвом Вайханова на базі його університету з листопада 2023 року налагодили виробництво FPV-дронів, а також навчання пілотів БпЛА.

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