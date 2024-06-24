Отримав підозру керівник чеченського університету спецназу ім. Путіна

Служба безпеки України повідомила про підозру керівникові очільнику чеченського університету спецназу імені Путіна Байбетару Вайханову за пособництво у веденні агресивної війни.
Як ідеться на сайті СБУ, він входить до найближчого оточення Рамзана Кадирова, за вказівкою якого організовує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань Росії.
З початку повномасштабного вторгнення РФ у цьому навчальному закладі пройшли вишкіл понад 40 тисяч російських кадрових військових та найманців.
Серед них – бойовики 78-го моторизованого полку спецпризначення «Північ-Ахмат» та полків «Ахматросія», «Ахмат-Чечня» 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ. У спецслужбі наголосили, що усі вони беруть безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах.
"Спершу ніж потрапити на передову слухачі «університету Путіна» проходять тижневу підготовку на базі навчального закладу у м. Гудермес. Там з ними проводять комплексну тактичну, вогневу, інформаційно-ідеологічну та медичну підготовку. Після закінчення «курсів» бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де їх використовують для штурмів позицій Сил оборони", - розповіли в СБУ.
Крім цього, під керівництвом Вайханова на базі його університету з листопада 2023 року налагодили виробництво FPV-дронів, а також навчання пілотів БпЛА.