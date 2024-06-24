Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС закликав дати більше ППО

Міністр також закликав активніше брати участь у реаліазації формули миру.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу. Він подякував колегам за схвалення переговорної рамки щодо вступу України.

Кулеба вважає, що Україна здатна посилити ЄС. Також він наголосив на потребі країни в озброєнні, зокрема, засобах ППО, йдеться на сайті міністерства.

Зокрема, є потреба в системах ППО Patriot і SAMP/T, а також у постійному постачанні ракет протиповітряної оборони, артилерійських систем і снарядів, ракет дальнього радіусу дії, безпілотників і систем радіоелектронної боротьби.

Міністр подякував державам-членам ЄС за роль в проведенні Глобального саміту миру та закликав брати подальшу активну участь у реалізації Формули миру.

“Наші спільні зусилля об'єднали понад 100 делегацій з усіх континентів та частин світу. Наразі вже 87 країн та міжнародних організацій підписали Спільне комюніке, яке залишається відкритим для підписання. Ми проводимо активну роботу спільно з нашими європейськими колегами над приєднанням нових країн до комюніке”, – зазначив Дмитро Кулеба.