ЄС звинуватив Apple у порушенні нових правил цифрової конкуренції

Йдеться про застосунок додатків App Store, який не направляє користувачів на інші майданчики.

У понеділок регулятори Європейського Союзу звинуватили Apple у порушенні нових правил цифрової конкуренції, пише Associated Press.

Йдеться про нав’язування правил на своєму застосунку додатків App Store, які не дозволяють розробникам програмного забезпечення направляти користувачів на інші майданчики.

Європейська комісія заявила, що згідно з попередніми висновками її розслідування, виробник iPhone порушив Закон про цифрові ринки (ЗЦР). Норми закону спрямовані на те, щоб запобігти технічним “воротарям” захоплювати цифрові ринки.

ЄК заявила, що правила Apple для її App Store “заважають розробникам додатків вільно спрямовувати споживачів до альтернативних каналів пропозицій і контенту”.

Apple може зараз відреагувати на висновки. Єврокомісія прийме остаточне рішення щодо того, чи технічний гігант дотримується вимог блоку до березня 2025 року.

Комісія також розпочне нове розслідування, перевіряючи, чи нові договірні умови, які Apple запропонувала розробникам додатків, відповідають вище згаданому закону.

В Apple повідомили натомість, що протягом останніх кількох місяців компанія “зробила низку змін, щоб відповідати ЦЗР у відповідь на відгуки розробників і Європейської комісії”. “Ми впевнені, що наш план відповідає закону”, ‒ йдеться у пресрелізі.