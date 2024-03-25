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Apple, Google і Meta потрапили під перше розслідування у межах Закону ЄС про цифрові ринки

Порушення можуть призвести до штрафів у розмірі до 10% світового річного обороту компаній.

Apple, Google і Meta потрапили під перше розслідування у межах Закону ЄС про цифрові ринки
Фото: cnet.com

Платформи Apple, Alphabet, Google і Meta стали об’єктами у розслідуванні щодо потенційних порушень Закону про цифрові ринки.

Про це пише Reuters з посиланням на антимонопольні органи ЄС.

Закон, який набув чинності 7 березня, вимагає від шести компаній, які надають такі послуги, як пошукові системи, соціальні мережі та додатки-месенджері, що використовуються іншими компаніями, дотримуватися вказівок для забезпечення рівних умов для своїх конкурентів і надання користувачам більше вибору.

Порушення можуть призвести до штрафів у розмірі до 10% світового річного обороту компаній.

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Європейська комісія заявила, що підозрює, що заходи, вжиті фірмами, не забезпечують ефективного дотримання закону.

Антимонопольний орган ЄС розгляне правила Alphabet з управління Google Play та самоналаштування у пошуковику Google, правила Apple щодо керування в App Store і сторінок вибору для Safari, а також модель Meta “оплати або згоди”.

  • У лютому британська газета Financial Times написала, що ЄС накладе на Apple перший в історії штраф у справі про доступ до музичних додатків. Тоді повідомлялося, що з технічного гіганта можуть стягнути 500 мільйонів євро.
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