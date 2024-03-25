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Politico: декілька країн ЄС проти продовження безмитного ввезення товарів з України

Сьогодні посли Євросоюзу матимуть зустріч щодо цього.

Politico: декілька країн ЄС проти продовження безмитного ввезення товарів з України
Фото: Xinhua/Zhang Fan

Посли Євросоюзу повинні зустрітися сьогодні вранці для обговорення торговельних пільг для України ще на рік. Однак невідомо, з яким результатом завершиться зустріч, адже декілька країн виступають проти продовження, пише Politico з посиланням на двоє дипломатів ЄС.

Минулого тижня Франція і Польща, як і Угорщина та Словаччина, відхилили компромісну угоду щодо розширення безмитного доступу України до ЄС. Париж і Варшава навіть стверджували, що нових обмежень на мед і зерно недостатньо.

"Макрон і Туск займаються проукраїнською риторикою, але не мають жодних проблем відмовитися від єдиного варіанту, який є в українців для певної економічної діяльності. Тож ці лідери готові заплатити Україні 50 мільярдів євро однією рукою, а іншою рукою забрати свої доходи", – сказав Politico дипломат країни, яка підтримує торговельні послаблення для України.

  • Після початку масштабного вторгнення Росії ЄС скасував тарифи на український імпорт, аби підтримати українську економіку. Це було особливо важливим через блокаду росіянами морських шляхів експорту зерна з України. Але раптова поява безмитних зернових заполонила ринки сусідніх країн, таких як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія, що викликало гнів місцевих фермерів, які вважали недорогий український імпорт нечесною конкуренцією. Уряди у відповідь запровадили односторонні неузгоджені заборони, які Єврокомісія називала незаконними, несправедливими та такими, що суперечать принципу солідарності.
  • Як тимчасове рішення у травні 2023 виконавча влада ЄС дозволила винятково транзит чотирьох конкретних українських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – через п’ять східних країн, але без права залишатися на їхніх ринках для внутрішнього споживання чи зберігання. Це рішення діяло до вересня 2023, але Польща, Угорщина і Словаччина знову запровадили власні заборони. Попри це, в 2023 країнам вдалося досягти згоди на продовження дії лібералізації.
  • У січні 2024 міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини звернулися до Брюсселя з вимогою запровадити ввізне мито на українське зерно. 
  • 31 січня Єврокомісія рекомендувала продовжити торговельну лібералізацію, але з деякими змінами. Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023. Після цього фермери відновили в протести, а в Польщі деякі навіть висипали українське зерно з вагонів і вантажівок, при цьому ця продукція йшла транзитом до інших країн ЄС.
  • Українська продукція не є єдиною причиною невдоволення фермерів у країнах Євросоюзу. Вони також виступають проти екологічних правил та інших непов'язаних із Україною норм.
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