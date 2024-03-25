Politico: декілька країн ЄС проти продовження безмитного ввезення товарів з України

Посли Євросоюзу повинні зустрітися сьогодні вранці для обговорення торговельних пільг для України ще на рік. Однак невідомо, з яким результатом завершиться зустріч, адже декілька країн виступають проти продовження, пише Politico з посиланням на двоє дипломатів ЄС.

Минулого тижня Франція і Польща, як і Угорщина та Словаччина, відхилили компромісну угоду щодо розширення безмитного доступу України до ЄС. Париж і Варшава навіть стверджували, що нових обмежень на мед і зерно недостатньо.

"Макрон і Туск займаються проукраїнською риторикою, але не мають жодних проблем відмовитися від єдиного варіанту, який є в українців для певної економічної діяльності. Тож ці лідери готові заплатити Україні 50 мільярдів євро однією рукою, а іншою рукою забрати свої доходи", – сказав Politico дипломат країни, яка підтримує торговельні послаблення для України.