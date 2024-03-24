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У Євросоюзі введуть миттєві банківські перекази

За новими правилами всі перекази в євро всередині всього Євросоюзу повинні виконуватися протягом 10 секунд.

У Євросоюзі введуть миттєві банківські перекази
Фото: Xinhua/Zhang Fan

У Європарламенті проголосували за введення миттєвих банківських переказів на території Європейського союзу.

Про це із посиланням на DW пише Суспільне.

Зазначається, що, згідно із новиними правилами, всі перекази в євро всередині всього Євросоюзу повинні будуть виконуватися протягом 10 секунд незалежно від дня і часу доби.

Також ця норма стосуватиметься і тих держав-членів ЄС, де євро не є національною валютою. До них застосують довший перехідний період. Також для них зроблять виняток для переказів, які здійснюються не в робочий час.

Як йдеться у повідомленні, за миттєві перекази не можна буде стягувати комісію більшу, ніж за звичайні.

Нове правило набуде чинності через 20 днів після офіційної публікації. Загалом фінансові інституції всередині ЄС матимуть 9 місяців, щоб підготуватися до ввімкнення режиму миттєвих переказів, і 18 місяців - до їхнього відправлення.

У 2024 році Національний банк України ініціює процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA). З початку цього року почався перехідний період для страхового ринку, який  має привести банківську систему України до повної відповідності європейським стандартам.

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