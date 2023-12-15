​Україна може приєднатися до Єдиної зони платежів в євро SEPA, – Нацбанк

У 2024 році Національний банк України ініціюватиме процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA).
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
"Ми провели ґрунтовну підготовчу роботу та в наступному році плануємо ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу нам зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції", – повідомив очільник Нацбанку.
За словами Пишного, Нацбанк буде підтримувати високий темп модернізації банківського законодавства, зокрема, працюватимуть над удосконаленням вимог до структури капіталу банків, що додатково підвищить надійність української банківської системи.
Також він додав, що метою Нацбанку є забезпечення досягнення відповідності національної системи регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг європейським нормам і стандартам через імплементацію відповідного законодавства ЄС.
"Ми суттєво просунулися в удосконаленні законодавства для небанківського сектору і вже з початку наступного року починається перехідний період для страхового ринку, який у підсумку має привести нас до повної відповідності європейським стандартам регулювання і нагляду", – додав він.
Що таке SEPA (Single Euro Payments Area)
- Це єдина зона, в якій повністю ліквідовано відмінності між внутрішніми та міжнародними платежами в євро. Перші пов'язані з SEPA зміни набули чинності у січні 2008 року.
- SEPA охоплює переважно звичайні банківські перекази. Платіжні методи, які мають додаткові опціональні функції або послуги, такі як платіжні системи для мобільних телефонів або смарт-карток, безпосередньо не покриваються, однак схема миттєвих платежів SEPA полегшує використання платіжних продуктів також на смарт-пристроях.
- Приєднання до SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці. Це, зокрема, сприятиме спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу, зменшенню технічних бар'єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг ЄС, зниженню вартості грошових переказів з/до країн ЄС.