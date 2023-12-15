​Україна може приєднатися до Єдиної зони платежів в євро SEPA, – Нацбанк

З початку наступного року починається перехідний період для страхового ринку, який має привести банківську систему України до повної відповідності європейським стандартам.

У 2024 році Національний банк України ініціюватиме процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA).

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Ми провели ґрунтовну підготовчу роботу та в наступному році плануємо ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу нам зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції", – повідомив очільник Нацбанку.

За словами Пишного, Нацбанк буде підтримувати високий темп модернізації банківського законодавства, зокрема, працюватимуть над удосконаленням вимог до структури капіталу банків, що додатково підвищить надійність української банківської системи.

Також він додав, що метою Нацбанку є забезпечення досягнення відповідності національної системи регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг європейським нормам і стандартам через імплементацію відповідного законодавства ЄС.

"Ми суттєво просунулися в удосконаленні законодавства для небанківського сектору і вже з початку наступного року починається перехідний період для страхового ринку, який у підсумку має привести нас до повної відповідності європейським стандартам регулювання і нагляду", – додав він.

Що таке SEPA (Single Euro Payments Area)