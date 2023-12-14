Компанія ​"Укренерго" отримала статус повноправного члена в ENTSO-E

Компанія НЕК "Укренерго" стала повноправним членом в Європейській мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E. Таке рішення сьогодні, 14 грудня, прийняв вищий керівний орган ENTSO-E – Генеральна Асамблея під час свого засідання.

Як повідомили в "Укренерго", з 1 січня 2024 року оператор української енергосистеми стане 40-м повноправним членом об’єднання. Це дозволить українському оператору енергосистем стати рівноправним учасником європейського енергетичного простору.

Фото: Укренерго

У компанії додали, що набуття "Укренерго" юридичного статусу члена ENTSO-E – це наступний крок на шляху євроінтеграції української енергосистеми. Він став можливим зокрема і після того, як в листопаді 2023 року ENTSO-E оголосила про завершення проєкту синхронізації з Україною та підтвердила успішне виконання українським оператором ключових технічних вимог, необхідних для забезпечення постійного з’єднання між енергосистемами континентальної ENTSO-E.

В Асоціації європейських ОСП заявили, що над досягненням такого рівня інтеграції вони співпрацюють з «Укренерго» з 2017 року.

"Члени ENTSO-E керуються спільною відповідальністю для забезпечення енергетичного переходу та збереження світла в Європі. Вітаючи Укренерго як члена асоціації, підкреслюється прагнення ENTSO-E зміцнювати співпрацю між ОСП на загальноєвропейському рівні з метою підвищення безпеки, стійкості та надійності об’єднаної енергосистеми", – йдеться в офіційному повідомленні ENTSO-E.

Що таке ENTSO-E

ENTSO-E, Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії, є асоціацією для співпраці європейських операторів систем передачі (ОСП). 40 ОСП, які представляють 36 країн, відповідають за безпечну та скоординовану роботу європейської електроенергетичної системи, найбільшої об’єднаної електричної мережі у світі. На додаток до своєї основної, історичної ролі в технічній співпраці, ENTSO-E також є спільним голосом ОСП.

Що означає статус члена ENTSO-E для НЕК "Укренерго"

"Укренерго" зможе голосувати під час засідань Генеральної Асамблеї ENTSO-EУкраїнський оператор енергосистеми братиме участь у прийнятті річної програми роботи ENTSO-E, яка визначає пріоритети роботи Асоціації щодо ключових питань: ринку електричної енергії, розвитку транс’європейської енергетичної інфраструктури, управління ризиками в енергетиці. Рішенням Асамблеї також ухвалюється такі важливі документи як 10-річний План розвитку європейської мережі та стратегії щодо подій, які суттєво впливають на технічні, безпекові, ринкові чи фінансові умови роботи операторів системи передачі Європи.

"Укренерго" зможе брати участь в Правлінні ENTSO-E з правом голосуЦе означає, що український оператор братиме участь у підготовці пропозицій до річної програми роботи ENTSO-E, а також у розробці пропозицій та рекомендацій для Асамблеї щодо стратегічних пріоритетів співпраці операторів та ключових рішень.

"Укренерго" братиме участь в Комітетах ENTSO-E та в їхніх робочих групахЦе означає, що Укренерго братиме участь у Комітетах з ринкових питань, розвитку мережі, досліджень, розвитку та інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій. Також «Укренерго» може брати участь у розробленні Мережевих кодексів – правил роботи, які сприяють інтеграції та ефективності ринку електроенергії; у розробленні і затвердженні регіональних інвестиційних планів, та працювати в групі з правових та регуляторних питань.

Як Україна досягла енергетичного членства в ЄС, у матеріалі Lb.ua