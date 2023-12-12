Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
ГоловнаСвіт

Кліматичний саміт COP28 продовжили через суперечки про підсумковий документ

Німеччина, США та ЄС не підтримали підсумкову заяву без рішення про відмову від викопних джерел енергії.

Кліматичний саміт COP28 продовжили через суперечки про підсумковий документ
Фото: EPA/UPG

Конференцію ООН з питань зміни клімату (COP28) буде продовжено у зв'язку з тим, що її учасники не змогли погодити підсумкову заяву. Цей захід планувалось завершити сьогодні, 12 грудня, пише DW. 

Основним пунктом розбіжностей є ставлення учасників конференції до закріплення у підсумковому документі зобов'язання добиватися повної відмови від викопних джерел енергії, тобто вугілля, нафти і газу. На ухваленні цього рішення наполягають насамперед Німеччина, Євросоюз та США. Проти виступають, серед інших, країни – члени ОПЕК Саудівська Аравія та Росія.

На початку конференції генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав її учасників ухвалити рішення про повну відмову від викопних енергоносіїв. Однак низка нафтовидобувних країн ОПЕК, у тому числі Саудівська Аравія та Росія, не підтримала цієї ініціативи. 

У проекті підсумкової заяви COP28, що нараховує 21 сторінку, не прописано конкретне рішення про повну відмову від вугілля, нафти і газу. Натомість там міститься розпливчастий заклик обмежувати їх використання.

"Викликаючим розчарування" та "неприйнятним" назвала цей документ міністр закордонних справ Німеччини, член партії "зелені" Анналена Бербок

"Ми не можемо підтримати цей текст", – констатувала вона.

Аналогічну критику висловив представник США Джон Керрі

"Мова, якою в тексті договору говорять про викопні джерела енергії, не витримує перевірки на здатність досягти мети щодо обмеження глобального потепління рівнем 1,5 градуса", – заявив він.

Глибоке розчарування висловили і делегації острівних держав, які, за оцінками експертів, можуть зникнути з планети в результаті підйому рівня світового вікна, викликаного потеплінням. Так, Джон Сілк – представник тихоокеанської держави Маршаллові острови заявив журналістам: "Ми приїхали на конференцію не для того, щоб підписати свій смертний вирок".

У свою чергу, представниця Саудівської Аравії Нура Алісса наголосила, що підсумкове рішення "має працювати для всіх". 

"Воно має бути змістовним, повинно мати сенс, щоб відповідати інтересам кожної країни в цій залі, а не одних на шкоду іншим", – зазначила вона.

Однією з країн, які виступали за продовження роботи конференції у Дубаї, була Німеччина. 

"Для європейської делегації це не проблема. Ми маємо час, і ми можемо затриматися довше", – заявила у зв'язку з цим глава МЗС ФРН Анналена Бербок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies