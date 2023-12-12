Кліматичний саміт COP28 продовжили через суперечки про підсумковий документ

Німеччина, США та ЄС не підтримали підсумкову заяву без рішення про відмову від викопних джерел енергії.

Конференцію ООН з питань зміни клімату (COP28) буде продовжено у зв'язку з тим, що її учасники не змогли погодити підсумкову заяву. Цей захід планувалось завершити сьогодні, 12 грудня, пише DW.

Основним пунктом розбіжностей є ставлення учасників конференції до закріплення у підсумковому документі зобов'язання добиватися повної відмови від викопних джерел енергії, тобто вугілля, нафти і газу. На ухваленні цього рішення наполягають насамперед Німеччина, Євросоюз та США. Проти виступають, серед інших, країни – члени ОПЕК Саудівська Аравія та Росія.

На початку конференції генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав її учасників ухвалити рішення про повну відмову від викопних енергоносіїв. Однак низка нафтовидобувних країн ОПЕК, у тому числі Саудівська Аравія та Росія, не підтримала цієї ініціативи.

У проекті підсумкової заяви COP28, що нараховує 21 сторінку, не прописано конкретне рішення про повну відмову від вугілля, нафти і газу. Натомість там міститься розпливчастий заклик обмежувати їх використання.

"Викликаючим розчарування" та "неприйнятним" назвала цей документ міністр закордонних справ Німеччини, член партії "зелені" Анналена Бербок.

"Ми не можемо підтримати цей текст", – констатувала вона.

Аналогічну критику висловив представник США Джон Керрі.

"Мова, якою в тексті договору говорять про викопні джерела енергії, не витримує перевірки на здатність досягти мети щодо обмеження глобального потепління рівнем 1,5 градуса", – заявив він.

Глибоке розчарування висловили і делегації острівних держав, які, за оцінками експертів, можуть зникнути з планети в результаті підйому рівня світового вікна, викликаного потеплінням. Так, Джон Сілк – представник тихоокеанської держави Маршаллові острови заявив журналістам: "Ми приїхали на конференцію не для того, щоб підписати свій смертний вирок".

У свою чергу, представниця Саудівської Аравії Нура Алісса наголосила, що підсумкове рішення "має працювати для всіх".

"Воно має бути змістовним, повинно мати сенс, щоб відповідати інтересам кожної країни в цій залі, а не одних на шкоду іншим", – зазначила вона.

Однією з країн, які виступали за продовження роботи конференції у Дубаї, була Німеччина.

"Для європейської делегації це не проблема. Ми маємо час, і ми можемо затриматися довше", – заявила у зв'язку з цим глава МЗС ФРН Анналена Бербок.