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Ізраїль вдарив по заводу ХАМАСу з виробництва зброї

Повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по низці пускових постів, які терористи використовували для ракетного обстрілу країни. 

Ізраїль вдарив по заводу ХАМАСу з виробництва зброї
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби Повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по низці пускових постів, які ХАМАС використовував для ракетного обстрілу ізраїльтян у всій країні. 

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

У Джабалії виявили пост, який запускав ракети в бік міста Сдерот. Тель-Авів знищив його.

Також війська ЦАХАЛу провели цілеспрямований рейд на базу терористів і виявили близько 250 готових до використання ракет, снарядів і РПГ, а також іншу зброю та військову техніку. 

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Ізраїль завдав удару по заводу з виробництва зброї, де виявили сотні гранат, ракет і ракет M72 LAW.

Крім того, ізраїльські військово-морські сили виявили терористичний осередок, який вів вогонь по наземних військах у Секторі Газа, і завдали удару по ньому.

  • Раніше Війська Армії оборони Ізраїлю завдали повітряного удару по терористах, озброєних переносними ракетами у районі Шеджайя у Секторі Гази. Під час роботи з очищення території в Джабалії війська Ізраїлю виявили токарний верстат, який використовувався для виробництва зброї, а також пусковий майданчик ХАМАСу, який містив приблизно 50 снарядів, деякі з яких були заряджені та готові до стрільби.
  • ЦАХАЛ заявив, що багато терористів ХАМАСу здалися у полон, передавши Ізраїлю свою зброю та спорядження.
  • Минулого тижня Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у Секторі Гази.
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