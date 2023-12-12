Ізраїль вдарив по заводу ХАМАСу з виробництва зброї

Протягом минулої доби Повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по низці пускових постів, які ХАМАС використовував для ракетного обстрілу ізраїльтян у всій країні.
Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.
У Джабалії виявили пост, який запускав ракети в бік міста Сдерот. Тель-Авів знищив його.
Також війська ЦАХАЛу провели цілеспрямований рейд на базу терористів і виявили близько 250 готових до використання ракет, снарядів і РПГ, а також іншу зброю та військову техніку.
Ізраїль завдав удару по заводу з виробництва зброї, де виявили сотні гранат, ракет і ракет M72 LAW.
Крім того, ізраїльські військово-морські сили виявили терористичний осередок, який вів вогонь по наземних військах у Секторі Газа, і завдали удару по ньому.
- Раніше Війська Армії оборони Ізраїлю завдали повітряного удару по терористах, озброєних переносними ракетами у районі Шеджайя у Секторі Гази. Під час роботи з очищення території в Джабалії війська Ізраїлю виявили токарний верстат, який використовувався для виробництва зброї, а також пусковий майданчик ХАМАСу, який містив приблизно 50 снарядів, деякі з яких були заряджені та готові до стрільби.
- ЦАХАЛ заявив, що багато терористів ХАМАСу здалися у полон, передавши Ізраїлю свою зброю та спорядження.
- Минулого тижня Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у Секторі Гази.