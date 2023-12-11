Боррель: Позиція Угорщини щодо України не порушить єдність ЄС

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель сподівається, що блокада Угорщини щодо розширення допомоги ЄС Україні "не порушить єдність [ЄС]", передає Euractiv.

Боррель також закликав збільшити підтримку нашої держави.

"Я сподіваюся, що європейська єдність не буде порушена, тому що зараз не час послаблювати нашу підтримку України, а посилювати її", - сказав Боррель журналістам після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ ЄС 11 грудня.

Глава євродипломатії підтвердив, що це питання розглянуть лідери ЄС на саміті у Брюсселі у четвер та п'ятницю.

Відповідаючи на запитання щодо ідеї Німеччини про пріоритет національної допомоги Україні над допомогою ЄС, Боррель сказав, що "нам потрібно переглянути те, як ми керуємо нашою європейською підтримкою".

Верховний представник запропонував надати Україні 20 мільярдів євро у вигляді військової підтримки упродовж чотирьох років через Європейський фонд миру (EFF). З початку війни це дозволило державам-членам спільно фінансувати доставку військової та невійськової допомоги до Києва.

Боррель зазначив, що досі зброя та озброєння переважно надходили з європейських військових запасів, але визнав, що деякі держави-члени зараз виступають за створення нових потужностей.

"Я думаю, вони мають рацію", - сказав він, зазначивши, що його цікавлять ідеї Німеччини та інших держав про те, як фінансово керувати європейською допомогою. У будь-якому разі "було б дуже важливо продовжувати робити це на європейському рівні, а не лише в кожній країні" й необхідно "знайти способи, за допомогою яких можна буде включити в роботу всі держави-члени", зауважив Боррель.

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