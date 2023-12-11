Боррель: Позиція Угорщини щодо України не порушить єдність ЄС

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель сподівається, що блокада Угорщини щодо розширення допомоги ЄС Україні "не порушить єдність [ЄС]", передає Euractiv.
Боррель також закликав збільшити підтримку нашої держави.
"Я сподіваюся, що європейська єдність не буде порушена, тому що зараз не час послаблювати нашу підтримку України, а посилювати її", - сказав Боррель журналістам після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ ЄС 11 грудня.
Глава євродипломатії підтвердив, що це питання розглянуть лідери ЄС на саміті у Брюсселі у четвер та п'ятницю.
Відповідаючи на запитання щодо ідеї Німеччини про пріоритет національної допомоги Україні над допомогою ЄС, Боррель сказав, що "нам потрібно переглянути те, як ми керуємо нашою європейською підтримкою".
Верховний представник запропонував надати Україні 20 мільярдів євро у вигляді військової підтримки упродовж чотирьох років через Європейський фонд миру (EFF). З початку війни це дозволило державам-членам спільно фінансувати доставку військової та невійськової допомоги до Києва.
Боррель зазначив, що досі зброя та озброєння переважно надходили з європейських військових запасів, але визнав, що деякі держави-члени зараз виступають за створення нових потужностей.
"Я думаю, вони мають рацію", - сказав він, зазначивши, що його цікавлять ідеї Німеччини та інших держав про те, як фінансово керувати європейською допомогою. У будь-якому разі "було б дуже важливо продовжувати робити це на європейському рівні, а не лише в кожній країні" й необхідно "знайти способи, за допомогою яких можна буде включити в роботу всі держави-члени", зауважив Боррель.
Чого вимагає Угорщина від ЄС в "українському питанні"
- Керівник уряду Угорщини раніше заявляв, що Євросоюзу спочатку потрібно підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на термін від 5 до 10 років, а не починати переговори про повноцінний вступ.
- Віктор Орбан уже направив два листи президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. В першому угорський прем'єр написав, що поки не буде знайдено консенсусу щодо України, яка воює, то не може бути жодних рішень на рівні глав держав і урядів щодо додаткової фінансової підтримки, гарантій безпеки або процесу розширення ЄС. Також угорський прем'єр зазначив, що також буде неможливою домовленість про подальші санкції проти Росії.
- Другий лист від 4 грудня закликає Мішеля зняти рішення про відкриття переговорів про вступ з Україною з порядку денного грудневого саміту.
- Раніше цього місяця провладна партія Угорщини навіть внесла до парламенту резолюцію, в якій закликає уряд не підтримувати початок переговорів про вступ України в ЄС.