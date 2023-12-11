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Під нові санкції ЄС потрапив понад десяток осіб, які допомагають Ірану виробляти дрони для війни в Україні

Також у списку опинилися фірми, що допомагають іранському Корпусу вартових ісламської революції удосконалити програму БпЛА.

Під нові санкції ЄС потрапив понад десяток осіб, які допомагають Ірану виробляти дрони для війни в Україні

Рада ЄС 11 грудня ввела обмежувальні заходи проти шести фізичних осіб і п'яти компаній, причетних до розробки та виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів для війни в Україні.

Про це йдеться на сайті Ради.

У новий перелік потрапили, зокрема, компанія Shakad Sanat Asmari, її генеральний директор, заступник генерального директора та головний науковий співробітник; компанії, що виробляють компоненти для БПЛА, а саме Baharestan Kish Company, її директор і гендиректор, а також Sarmad Electronic Sepahan Company, що пропонує послуги аерокосмічного інжинірингу. 

Також під обмеження потрапили фірми, що допомагають іранському Корпусу вартових ісламської революції  удосконалити програму БпЛА (як-от Kimia Part Sivan Company).

Підсанкційним особам заморозять активи і заборонять в'їзд до Європейського Союзу. Крім того, заборонено прямо чи опосередковано надавати таки особам кошти чи економічні ресурси.

  • Нещодавно українські експерти встановили іранську компанію, яка виробляє “шахеди” для росіян. Це перші дані правоохоронних органів, що можуть свідчити про причетність Ірану до виробництва БпЛА.
  • Тим часом нещодавно Москва і Тегеран підписали декларацію щодо протидії західним санкціям.
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