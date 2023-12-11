Ми своє домашнє завдання виконали. Очікуємо, що Євросоюз виконає своє, – Кулеба про ухвалення євроінтеграційних законів

Міністр закордонних справ перебуває з візитом у Брюсселі, де країни ЄС повинні ухвалити політичне рішення про початок переговорів про вступ України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та генсек НАТО Єнс Столтенберг після спільної заяви перед засіданням Ради Україн

Україна вже ухвалила три з чотирьох законів, які повинна була ухвалити до березня 2024 за вимогою Євросоюзу. Четвертий закон уже зареєстрований у парламенті, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Брюсселя.

Україна розраховує, що ЄС ухвалить рішення про відкриття переговорів про членство України на саміті Євроради вже за кілька днів. Другим пріоритетом під час візиту міністра є наповнення Українського фонду (Ukraine Facility), який забезпечить надійну та довгострокову підтримку ЄС для України на 2024-2027 роки.

"Ще однією важливою темою стане забезпечення наповнення Європейського Фонду миру, щоб Європейський Союз був здатен і надалі надавати Україні необхідну зброю та боєприпаси, посилювати обороноздатність нашої держави в її боротьбі проти російської агресії", – цитує Кулебу пресслужба МЗС.

Четвертим пріоритетом стане ухвалення 12-й пакету санкцій ЄС задля обмеження можливостей Росії продовжувати агресію.

"Ми своє домашнє завдання виконали. Очікуємо, що Євросоюз виконає своє", – додав міністр.

На саміті Євроради країни-члени ЄС мають ухвалити політичне рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС. Наразі Угорщина розглядається як основна перешкода – її прем'єр Віктор Орбан неодноразово говорив, що Будапешт зараз проти приєднання України до ЄС. Під час візиту до Аргентини президент Володимир Зеленський мав переговори з Орбаном.

Закони, які Україна повинна була ухвалити на вимогу ЄС задля подальшої євроінтеграції, стосуються боротьби з корупцією та прав національних меншин. За даними Радіо Свободи, це:

– закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України

– скасування обмежень повноважень НАЗК продовжувати перевірку активів, які вже пройшли процес перевірки

– закону про лобіювання відповідно до стандартів ЄС (він поки не проголосований у парламенті)

– закон про нацменшини із урахуванням зауважень Венеційської комісії.