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Болгарія відмовиться оподатковувати транзит російського газу в обмін на Шенген

Крім того, "Лукойл" мають визнати стратегічним об'єктом, таким чином, можливий продаж має пройти через парламент.

Болгарія відмовиться оподатковувати транзит російського газу в обмін на Шенген
Фото: bgflags.com

Болгарія відтерміновує оподаткування транзиту російського газу через членство у Шенгенській зоні.

Про це стало відомо із заяви лідерів партій ГЕРБ Бойка Борисова та "Продовжуємо зміни" Кирила Петкова, передає Nova.

"Ми поговорили і вирішили, що у питанні ціни за транспортування газу наслідуватимемо загальноєвропейський підхід. Ми повинні працювати з ЄС. Ухвалюємо рішення перенести оподаткування", - заявив Петков.

У найближчі два дні прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков проведе зустріч із канцлером Австрії Карлом Нехамером.

"Переговори про вступ Болгарії до Шенгену не завершилися. Сьогодні була зустріч міністрів закордонних справ, завтра я побачуся з канцлером Австрії. Думка Відня — це крок у правильному напрямку, оскільки досі він займав тверду позицію", - зауважив Денков і додав, що "ми не приймаємо особливих умов для Болгарії. Але якщо йдеться про суворіше дотримання загальноєвропейських правил, то, звичайно, ми їх дотримуватимемося".

Також є ще одна домовленість у справі "Лукойлу". Нафтопереробний завод "Нафтохім" у Бургасі мають визнати стратегічним об'єктом. Як наслідок, його можливий продаж має пройти через парламент.

  • Болгарія запровадила податок на російський природний газ у жовтні. Згідно із законом, запроваджується збір у розмірі 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження. Документ спрямований на імплементацію санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення в Україну.
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