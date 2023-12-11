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У росіян, яким заборонили в'їзд за кордон, забиратимуть паспорти

Сьогодні стала чинною відповідна постанова уряду РФ.

У росіян, яким заборонили в'їзд за кордон, забиратимуть паспорти
Фото: interfax.ru

Росіяни, яким заборонено виїзд за кордон, повинні будуть здати свої закордонні паспорти владі протягом п'яти днів після отримання повідомлення про це. Відповідна постанова набула чинності сьогодні, пише Reuters.

Згідно з російським законодавством, влада може заборонити виїзд військовозобов'язаним, співробітникам Федеральної служби безпеки (ФСБ), засудженим і особам, які мають доступ до державної таємниці або “особливо важливої інформації”.

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Паспорти зберігатимуться в органах, які його видали, наприклад у Міністерстві внутрішніх справ або Міністерстві закордонних справ. Згідно з постановою уряду, після скасування заборони паспорт можна буде повернути, заповнивши заяву.

Особи, яким тимчасово обмежено право на виїзд через призов на військову чи альтернативну службу, повинні будуть додатково надати військовий квиток із підтвердженням проходження служби.

Що було раніше 

  • У березні Financial Times написала з посиланням на джерела, що російські служби безпеки вилучають паспорти високопосадовців і керівників державних компаній, щоб запобігти виїздам за кордон.
  • Водночас на окупованих Росією українських територіях посилили примусову паспортизацію у межах підготовки до виборів президента РФ у березні 2024-го.
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