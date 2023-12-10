Зеленський і фон дер Ляєн скоординували позиції перед засіданням Європейської ради

Президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові скоординували позиції перед засіданням Європейської ради.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Він наголосив, що підтримує постійний контакт із фон дер Ляєн.
"Дякую за високу оцінку нашої роботи з виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. Розраховуємо на позитивне рішення щодо виділення €50 млрд та початку переговорів про вступ України до ЄС. Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані президента в цьому", - написав Зеленський.
Як повідомлялося, напередодні Верховна рада ухвалила звернення щодо переговорів про вступ України до ЄС.
Раінше Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони.
- Закон 10262 дозволяє, наприклад, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснювати перевірки майна і транспортних засобів посадовців, придбаних ними до призначення.
- Закон 10288-1 дозволяє використання мов ЄС та нацменшин, окрім мови РФ у політичній рекламі, приватних школах і університетах, класах нацменшин, медіа. При цьому реклама має дублюватися українською, а вивчення української як державної буде обовʼязковим у всіх закладах освіти, хоча навчання може проводитися мовами ЄС. Документ впроваджує зміни не на 5 років, як планував уряд, а безстроково. До речі, в парламенті голосували за депутатський законопроєкт, а не урядовий.
- Закон 10060 вдосконалює процедуру конкурсного відбору прокурорів та керівництва. САП виокремлюється в окремий орган зі структури Офісу Генерального прокурора. Передбачаються нові механізми дисциплінарного контролю та зовнішнього аудиту САП. До речі, цим законом частково скасували «правки Лозового».
- Закон 10203-1 передбачає збільшення складу НАБУ на 300 осіб. Загалом штат відомства зросте до 1000 осіб. Це буде відбуватися поетапно: на 100 осіб протягом трьох наступних років.