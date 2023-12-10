Зеленський і фон дер Ляєн скоординували позиції перед засіданням Європейської ради

"Розраховуємо на позитивне рішення щодо виділення €50 млрд та початку переговорів про вступ України до ЄС".

Президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові скоординували позиції перед засіданням Європейської ради.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Він наголосив, що підтримує постійний контакт із фон дер Ляєн.

"Дякую за високу оцінку нашої роботи з виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. Розраховуємо на позитивне рішення щодо виділення €50 млрд та початку переговорів про вступ України до ЄС. Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані президента в цьому", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, напередодні Верховна рада ухвалила звернення щодо переговорів про вступ України до ЄС.

Раінше Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони.