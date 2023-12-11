У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
Зеленський поспілкувався з Орбаном в аргентинському парламенті
Зеленський поспілкувався з Орбаном в аргентинському парламенті
ГоловнаСвіт

З 2024 року Британія запускає орган, який контролюватиме виконання санкцій проти РФ

Компетенція органу включатиме діяльність компаній, які можуть уникати санкцій, надсилаючи продукцію через інші країни.

З 2024 року Британія запускає орган, який контролюватиме виконання санкцій проти РФ
Фото: rada.gov.ua

Велика Британія створює Управління із застосування торговельних санкцій (OTSI) для посилення контролю за виконанням санкцій, запроваджених у тому числі після нападу Росії на Україну. 

"За нашими оцінками, без міжнародних санкцій у Росії було б понад $400 млрд для фінансування війни, чого вистачило б на фінансування вторгнення ще на чотири роки. Ми завдаємо удару Росії там, де їй болючіше, та позбавляємо російського диктатора Путіна ресурсів, необхідних для фінансування війни в Україні", – сказала британська міністерка з санкцій Енн-Марі Тревельян, повідомила "Економічна правда".

Новостворена структура відповідатиме за цивільне забезпечення виконання торгових санкцій, також до компетенції органу входитиме діяльність компаній, які можуть уникати санкцій, надсилаючи продукцію через інші країни.

OTSI буде запущено на початку 2024 року, коли будуть введені нові законодавчі вимоги. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies