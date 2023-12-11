З 2024 року Британія запускає орган, який контролюватиме виконання санкцій проти РФ

Компетенція органу включатиме діяльність компаній, які можуть уникати санкцій, надсилаючи продукцію через інші країни.

Велика Британія створює Управління із застосування торговельних санкцій (OTSI) для посилення контролю за виконанням санкцій, запроваджених у тому числі після нападу Росії на Україну.

"За нашими оцінками, без міжнародних санкцій у Росії було б понад $400 млрд для фінансування війни, чого вистачило б на фінансування вторгнення ще на чотири роки. Ми завдаємо удару Росії там, де їй болючіше, та позбавляємо російського диктатора Путіна ресурсів, необхідних для фінансування війни в Україні", – сказала британська міністерка з санкцій Енн-Марі Тревельян, повідомила "Економічна правда".

Новостворена структура відповідатиме за цивільне забезпечення виконання торгових санкцій, також до компетенції органу входитиме діяльність компаній, які можуть уникати санкцій, надсилаючи продукцію через інші країни.

OTSI буде запущено на початку 2024 року, коли будуть введені нові законодавчі вимоги.